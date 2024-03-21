Как долго продлится военная спецоперация в РФ — российские добровольцы рассказали детали кампании

Бойцы легиона "Свобода России" в поселке Горьковском Белгородской области. Фото: Легион "Свобода России"

Военнослужащие легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" рассказали о подробностях военной спецоперации на территории России. Они заявили, что кампания продлится, а сейчас проводятся стабилизационные мероприятия на "освобожденных территориях".

Об этом рассказал военнослужащий подразделения Алексей Барановский на пресс-конференции в "Укринформе".

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Продолжится ли спецоперация в РФ

"В настоящее время проводятся стабилизационные мероприятия. Так что наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться", — отметил он.

Как добавил боец Сибирского батальона с позывным "Холод", российские освободительные подразделения становятся сильнее из-за пополнения рядов добровольцами-антипутинистами, в частности, гражданами России.

"Мы можем проводить такие масштабные операции, которые заставляют с собой считаться даже военизированный путинский режим. Будем продолжать. Путина ждет еще больше интересных открытий. И как показала эта операция, даже тактической авиации недостаточно, чтобы мы свернули с пути, на который стали", — сказал он.

Успехи спецоперации на территории РФ

Комментируя первые результаты столь масштабной спецоперации, Барановский заявил, что объединенными силами легионеров с другими подразделениями был уничтожен 651 российский солдат.

"По той информации, которая у нас есть, необратимые потери ВС РФ — 651 военный, санитарные потери — 908 человек, взято в плен 37 военных. Мы уничтожили 121 единицу техники противника, 50 единиц вывели из строя", — сказал Барановский.

Также он заметил, что добровольцы отвлекли на себя даже тактическую авиацию ВКС РФ.

"Соответственно, благодаря этой нашей ограниченной военной операции, ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась массированная атака путинских войск ", — заявил Барановский, и добавил, что армия России планировала проводить масштабное наступление в честь инаугурации Владимира Путина, но теперь планы враждебных войск испорчены.

Напомним, ранее в легионе "Свобода России" обнародовали доказательства того, что ВС РФ не жалеют даже своих граждан, перехватив телефонный разговор жителей Белгородской области, в котором жаловались на то, как их обстреливают российские солдаты.

Также легионеры показали эффектные кадры огневого впечатления приоритетных целей военной инфраструктуры армии России в Белгородской области.