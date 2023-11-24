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Як готують українських сержантів до війни — секрети вишколу найкращих воїнів

24 листопада 2023 04:33
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Секрети найкращих піхотних командирів — як готують сержантів в Україні
Навчання сержантів в умовах воєнного стану. Фото: АрміяInform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Незамінна людина на фронті, яка командує підрозділом в бою, відповідає за життя бійців та за успішно організовану оборону, першою приймає бій і останньою з нього виходить. Все це про сержанта. 

Як готують найкращих українських піхотних командирів, розповів командир навчального батальйону резерву сержантського складу 239-го Центру підготовки підрозділів підполковник Олександр Стадніков в інтерв'ю АрміяInform

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Як здійснюється підготовка сержантів в Україні
Підполковник Олександр Стадніков. Фото: АрміяInform

Як здійснюється підготовка сержантів — головне

За словами Стаднікова, саме його батальйон займається підготовкою сержантів — командирів відділень механізованих і стрілецьких підрозділів.

Наразі програма підготовки триває близько 50 діб, а головна її ціль — підготувати професійного військовослужбовця-лідера.

Підполковник наголосив, що командир відділення — це саме лідерська посада. Така людина повинна вміти вести за собою людей, правильно командувати підрозділом у бою та усвідомлювати, що від його рішень залежить життя людей. 

Також сержант має досконало володіти всіма зразками озброєння, знати тактику дій під час наступу та оборони й уміти передавати ці знання своїм підлеглим.

"Ми викладаємо дуже великий за обсягом блок лідерства. Наш курс — це суміжний курс підготовки командира відділення, до якого входять заняття з тактики, вогневої підготовки, інженерної підготовки й багатьох інших предметів. Сержант, знаєте, це дуже сильне слово, й воно завжди має бути з великої літери — бо це перша опора й незамінний помічник офіцера", — пояснив Стадніков.

Нині батальйон особливу увагу приділяє навчанню штурмовим діям, що включає:  

  • підготовку до штурму будівель;
  • підготовку до штурму й зачистки траншей;
  • тренування з влучної стрільби;
  • навчання планування бою;
  • навчання управління боєм.

 

Як готують українських сержантів до війни
Військові навчання Rapid Trident. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Як відбирають кандидатів 

Командир підкреслив, що майбутні сержанти проходять максимально жорсткий відбір. При цьому механізм намагаються постійно вдосконалювати. 

"Коли до нас приходять солдати, ми здійснюємо вхідний контроль їхніх знань і вмінь — як тестовий, так і практичний. З ними також працюють психологи, які проводять професійний відбір. За результатами вивчення ми визначаємо коло військовослужбовців, яких залучаємо до навчання в нашому батальйоні", — розповідає Стадніков.

Як правило, до батальйону потрапляють військові, які вже брали участь у бойових діях і мають чималий досвід. Після вишколу такі воїни офіційно мають право отримати звання "молодший сержант". Стадніков наголосив, що без відповідної освіти це неможливо. 

Також навчання у батальйоні проходять мобілізовані, які мають базову військову підготовку. Кандидатів обирають серед тих, хто має високі лідерські якості та демонструють високі результати під час бойового вишколу.

Хто є інструкторами в батальйоні

"Наші інструктори — це також сержанти, які мають чималий бойовий досвід, дехто з них, на жаль, не може виконувати бойові завдання у зв’язку з пораненнями, але мають за плечима неоціненний бойовий досвід, який вони передають своїм колегам. Вони також постійно збагачують свої знання й навички інструкторів під час навчань — як в Україні, так і за кордоном. Опановують і вдосконалюють не лише базовий, а й підвищений рівень підготовки", — підсумовує Стадніков.

Раніше ми повідомляли, які завдання виконують сили територіальної оборони ЗСУ та як до них долучитися. 

Нагадаємо, ми писали, які завдання виконують та як нищать ворога штурмові бригади ЗСУ.

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