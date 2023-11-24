Секреты лучших пехотных командиров — как готовят сержантов в Украине

Обучение сержантов в условиях военного положения. Фото: АрмияInform

Незаменимый человек на фронте, командующий подразделением в бою, отвечающий за жизнь бойцов и за успешно организованную оборону, первым принимает бой и последним из него выходит. Все это о сержанте.

Как готовят лучших украинских пехотных командиров, рассказал командир учебного батальона резерва сержантского состава 239-го Центра подготовки подразделений подполковник Александр Стадников в интервью АрмияInform.

Читайте также:

Подполковник Александр Стадников. Фото: АрмияInform

Как осуществляется подготовка сержантов — главное

По словам Стадникова, именно его батальон занимается подготовкой сержантов — командиров отделений механизированных и стрелковых подразделений.

В настоящее время программа подготовки длится около 50 суток, а главная ее цель — подготовить профессионального военнослужащего-лидера.

Подполковник подчеркнул, что командир отделения — это именно лидерская должность. Такой человек должен уметь вести за собой людей, правильно командовать подразделением в бою и отдавать себе отчет в том, что от его решений зависит жизнь людей.

Также сержант должен в совершенстве владеть всеми образцами вооружения, знать тактику действий во время наступления и обороны и уметь передавать эти знания своим подчиненным.

"Мы преподаем очень большой по объему блок лидерства. Наш курс — это смежный курс подготовки командира отделения, в который входят занятия по тактике, огневой подготовке, инженерной подготовке и многим другим предметам. Сержант, знаете, это очень сильное слово, и оно всегда должно быть с заглавной буквы — потому что это первая опора и незаменимый помощник офицера", — объяснил Стадников.

В настоящее время батальон особое внимание уделяет обучению штурмовым действиям, включающим:

подготовку к штурму зданий;

подготовку к штурму и зачистке траншей;

тренировка по точной стрельбе;

обучение планирования боя;

обучение управления боем.

Военные учения Rapid Trident. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Как отбирают кандидатов

Командир подчеркнул, что будущие сержанты проходят максимально жесткий отбор. При этом механизм стараются постоянно усовершенствовать.

"Когда к нам приходят солдаты, мы осуществляем входной контроль их знаний и умений как тестовый, так и практический. С ними также работают психологи, которые проводят профессиональный отбор. По результатам изучения мы определяем круг военнослужащих, которых привлекаем к обучению в нашем батальоне", – рассказывает Стадников.

Как правило, в батальон попадают военные, уже участвовавшие в боевых действиях и имеющие немалый опыт. После военной подготовки такие воины официально имеют право получить звание "младший сержант". Стадников подчеркнул, что без соответствующего образования это невозможно.

Также обучение в батальоне проходят мобилизованные, имеющие базовую военную подготовку. Кандидатов выбирают среди тех, кто имеет высокие лидерские качества и демонстрируют высокие результаты во время боевой подготовки.

Кто инструкторы в батальоне

"Наши инструкторы — это также сержанты, имеющие немалый боевой опыт, некоторые из них, к сожалению, не могут выполнять боевые задания в связи с ранениями, но имеют за плечами неоценимый боевой опыт, который они передают своим коллегам. Они также постоянно обогащают свои знания и навыки инструкторов во время учений — как в Украине, так и за рубежом. Осваивают и совершенствуют не только базовый, но и повышенный уровень подготовки", — заключает Стадников.

Ранее мы сообщали, какие задачи выполняют силы территориальной обороны ВСУ и как к ним присоединиться.

Напомним, мы писали, какие задачи выполняют и как уничтожают врага штурмовые бригады ВСУ.

Также военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, сколько воинов насчитывает бригада ВСУ.