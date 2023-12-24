Як говорити про війну в школі — МОН розробило посібник для вчителя

Український танк стріляє по ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Міністерстві освіти й науки розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"

"Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки посібнику педагоги зможуть розповісти про хід війни з Росією, пояснити учням, чому виникають протистояння, та розвинути в них навички медіаграмотності.

"Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи. Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо", — пояснюють в МОН.

Завантажити посібник можна за посиланням.

Нагадаємо, що високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Він спрогнозував перебіг бойових дій.