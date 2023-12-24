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Как говорить о войне в школе — МОН разработало пособие для учителя

24 декабря 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как говорить о войне в школе — МОН разработало пособие для учителя
Украинский танк стреляет по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве образования и науки разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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Пособие "Как говорить о российско-украинской войне в школе?"

"Министерство образования и науки разработало пособие" Как говорить о российско-украинской войне в школе? Уроки устойчивости, борьбы и побед". Его цель — способствовать формированию гражданской позиции у учащихся и учениц, научить различать факты и фейки, не поддаваться манипуляциям и вражеской пропаганде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря пособию педагоги смогут рассказать о ходе войны с Россией, объяснить учащимся, почему возникают противостояния и развить у них навыки медиаграмотности.

"Для удобства педагогов пособие разделено на блоки информации, предназначенные для учащихся начальной, средней и старшей школы. Эти материалы можно использовать, чтобы провести воспитательный или классный час, уроки гражданской и исторической, языково-литературной образовательных отраслей и т.д.", — объясняют в МОН.

Загрузить руководство можно по ссылке.

Напомним, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "войной на истощение", которая будет продолжаться. Он спрогнозировал ход боевых действий.

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