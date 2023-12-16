Як мобілізованому обрати підрозділ — розповідь військового

Реклама 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: офіційний сайт 3 ОШБр

Мобілізований українець може самостійно обрати місце служби. Частина українських підрозділів шукають потрібних їм людей через власні сторінки чи завдяки платформі Lobby X.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Спеціалізований ресурс для мобілізованих

Мобілізований громадянин України може потрапити у будь-який підрозділ. Але є варіанти із самостійним обранням місця служби, яке буде до вподоби людині та зможе з максимальною користю використати знання та уміння людини.

Перш за все, наголосив Козятинський, варто ознайомитися із платформою Lobby X.

"Там завжди великий вибір як бойових, так і небойових посад. В них на сайті є зручні фільтри за родами військ і спеціальностями й навіть окремий дайджест для айтівців", — підкреслив нинішній бойовий медик.

Слідкуйте за підрозділами самостійно

Крім того, за словами Дмитра Козятинського, варто слідкувати за соцмережевими сторінками різних підрозділів, які самостійно шукають собі поповнення.

Він, зокрема, наголосив на підрозділі "Вовки Да Вінчі", 47-й бригаді "Магура" чи спецпідрозділі ГУР "Кракен".

А 3-тя окрема штурмова бригада має власний сайт, де вказує актуальні вакансії.

Врешті-решт, одним із варіантів може бути спілкування із досвідченими людьми: "Просто запитайте у знайомих: наразі майже у всіх є рідні, друзі чи товариші, що пішли на війну і скоріш за все хтось з них має відкриту вакансію чи може дати пораду та рекомендацію".

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.