Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як мобілізованому обрати підрозділ — розповідь військового arrow

Як мобілізованому обрати підрозділ — розповідь військового

16 грудня 2023 22:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як мобілізованому обрати підрозділ — розповідь військового
Реклама 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: офіційний сайт 3 ОШБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мобілізований українець може самостійно обрати місце служби. Частина українських підрозділів шукають потрібних їм людей через власні сторінки чи завдяки платформі Lobby X.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Спеціалізований ресурс для мобілізованих

Мобілізований громадянин України може потрапити у будь-який підрозділ. Але є варіанти із самостійним обранням місця служби, яке буде до вподоби людині та зможе з максимальною користю використати знання та уміння людини.

Перш за все, наголосив Козятинський, варто ознайомитися із платформою Lobby X.

"Там завжди великий вибір як бойових, так і небойових посад. В них на сайті є зручні фільтри за родами військ і спеціальностями й навіть окремий дайджест для айтівців", — підкреслив нинішній бойовий медик.

Слідкуйте за підрозділами самостійно

Крім того, за словами Дмитра Козятинського, варто слідкувати за соцмережевими сторінками різних підрозділів, які самостійно шукають собі поповнення.

Він, зокрема, наголосив на підрозділі "Вовки Да Вінчі", 47-й бригаді "Магура" чи спецпідрозділі ГУР "Кракен".

А 3-тя окрема штурмова бригада має власний сайт, де вказує актуальні вакансії.

Врешті-решт, одним із варіантів може бути спілкування із досвідченими людьми: "Просто запитайте у знайомих: наразі майже у всіх є рідні, друзі чи товариші, що пішли на війну і скоріш за все хтось з них має відкриту вакансію чи може дати пораду та рекомендацію".

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі