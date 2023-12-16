Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как мобилизованному выбрать подразделение — рассказ военного arrow

Как мобилизованному выбрать подразделение — рассказ военного

16 декабря 2023 22:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как мобилизованному выбрать подразделение — рассказ военного
Реклама 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: официальный сайт 3 ОШБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Мобилизованный украинский может самостоятельно выбрать место службы. Часть украинских подразделений ищут нужных людей через собственные страницы или благодаря платформе Lobby X.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Специализированный ресурс для мобилизованных

Мобилизованный гражданин Украины может попасть в любое подразделение. Но есть варианты с самостоятельным избранием места службы, которое нравится человеку и сможет с максимальной пользой использовать знания и умения человека.

Прежде всего, подчеркнул Казатинский, следует ознакомиться с платформой Lobby X.

"Там всегда велик выбор как боевых, так и небоевых должностей. У них на сайте есть удобные фильтры по родам войск и специальностям и даже отдельный дайджест для айтишников", — подчеркнул нынешний боевой медик.

Следите за подразделениями самостоятельно

Кроме того, по словам Дмитрия Козятинского, следует следить за соцсетевыми страницами разных подразделений, которые самостоятельно ищут себе пополнение.

Он, в частности, отметил подразделение "Вовки Да Вінчі", 47-й бригаде "Магура" или спецподразделении ГУР "Кракен".

А 3-я отдельная штурмовая бригада имеет свой сайт, где указывает актуальные вакансии.

В конце концов, одним из вариантов может быть общение с опытными людьми: "Просто спросите у знакомых: сейчас почти у всех есть родные, друзья или товарищи, ушедшие на войну и, скорее всего, кто-то из них имеет открытую вакансию или может дать совет и рекомендацию".

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Актуальное по теме