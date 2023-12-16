Как мобилизованному выбрать подразделение — рассказ военного

Реклама 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: официальный сайт 3 ОШБр

Мобилизованный украинский может самостоятельно выбрать место службы. Часть украинских подразделений ищут нужных людей через собственные страницы или благодаря платформе Lobby X.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Мобилизованный гражданин Украины может попасть в любое подразделение. Но есть варианты с самостоятельным избранием места службы, которое нравится человеку и сможет с максимальной пользой использовать знания и умения человека.

Прежде всего, подчеркнул Казатинский, следует ознакомиться с платформой Lobby X.

"Там всегда велик выбор как боевых, так и небоевых должностей. У них на сайте есть удобные фильтры по родам войск и специальностям и даже отдельный дайджест для айтишников", — подчеркнул нынешний боевой медик.

Следите за подразделениями самостоятельно

Кроме того, по словам Дмитрия Козятинского, следует следить за соцсетевыми страницами разных подразделений, которые самостоятельно ищут себе пополнение.

Он, в частности, отметил подразделение "Вовки Да Вінчі", 47-й бригаде "Магура" или спецподразделении ГУР "Кракен".

А 3-я отдельная штурмовая бригада имеет свой сайт, где указывает актуальные вакансии.

В конце концов, одним из вариантов может быть общение с опытными людьми: "Просто спросите у знакомых: сейчас почти у всех есть родные, друзья или товарищи, ушедшие на войну и, скорее всего, кто-то из них имеет открытую вакансию или может дать совет и рекомендацию".

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.