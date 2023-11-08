Як підготувати ідеального бійця до війни — начальник ВШК назвав важливу умову

Український військовий в бою на передовій. Фото: Генштаб ВСУ

В Україні продовжується повномасштабна війна проти країни-окупанта росії. Українські захисники та захисниці відважно борються, крок за кроком відвойовуючи кожен клаптик нашої землі. Проте, для досягнення перемоги державі все ще не вистачає військової техніки й звичайно вмотивованих підготовлених бійців, готових взяти до рук зброю задля захисту та збереження країни.

Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі розповів в інтерв'ю ТСН.ua, я к підготувати ідеального солдата до війни.

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Начальник Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця Георгій Купарашвілі. Скріншот з Youtube

На його думку, одна з важливих умов — це професійні інструктори та рекрути. Адже програма щодо підготовки воїнів може бути найкраща, та якщо інструктор їй не відповідає, він не може підготувати гарного солдата. Відповідно дуже важливо й навчитися бути професійним рекрутером.

Так, за словами Купарашвілі, перш за все, сам рекрут має бути морально і психологічно готовий до війни. Інструктори теж беруть участь у бойових діях. Після повернення з фронту вони діляться своїм досвідом, корегують програму навчання майбутніх бійців.

Керівник ВШК наголосив, вік інструктора немає значення, важливий досвід. Також він назвав декілька критеріїв гарного інструктора:

"В ідеалі має бути здоровим, психологічно стійким тощо. Але такого ми завжди не отримаємо, не завжди таке буває. Але те, що є — вже наше завдання їх готувати до цього і фізично, і психологічно, і морально, і давати їм освіту".

Купарашвілі підкреслив, що головне завдання кожного професійного військового інструктора — зробити з цивільної людини, яка приходить навчатися, справжнього воїна, який може виконати поставлені завдання.

"Сама суть інструкторів ВШК (Військової школи командирів — ред.), який би матеріал вони не отримували, вони ведуть за програмою, щоб кінцевий підсумок у нас вийшов якісний — солдат, який може виконати своє поставлене завдання в будь-яких ситуаціях", — наголосив Купарашвілі.

Також начальник ВШК додав, що Україна має орієнтуватись не на кількість військових, а на їх якість. Адже тільки якістю ми можемо здолати ворога, який має величезні людські ресурси. Він підкреслив, не можна, щоб солдат потрапляв на службу без підготовки, оскільки це прямий квиток на той світ.

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