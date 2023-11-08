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Как подготовить идеального солдата к войне – начальник ВШК ответил

8 ноября 2023 23:13
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Как подготовить идеального бойца к войне — начальник ВШК назвал важное условие
Украинский военный в бою на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается полномасштабная война против страны-оккупанта россии. Украинские защитники и защитницы отважно борются, шаг за шагом отвоевывая каждый клочок нашей земли. Однако для достижения победы государству все еще не хватает военной техники и, конечно, мотивированных подготовленных бойцов, готовых взять в руки оружие для защиты и сохранения страны.

Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили рассказал в интервью ТСН.ua, как подготовить идеального солдата к войне.

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Как подготовить идеального солдата к войне – начальник ВШК ответил
Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили. Скриншот из Youtube

По его мнению, одно из важных условий — это профессиональные инструкторы и рекруты. Ведь программа подготовки воинов может быть лучшая, но если инструктор ей не отвечает, он не может подготовить хорошего солдата. Соответственно, очень важно и научиться быть профессиональным рекрутером.

Так, по словам Купарашвили, прежде всего, сам рекрут должен быть морально и психологически готов к войне. Инструкторы тоже участвуют в боевых действиях. После возвращения с фронта они делятся своим опытом, корректируют программу обучения будущих бойцов.

Руководитель ВШК подчеркнул, возраст инструктора не имеет значения, важен опыт. Также он назвал несколько критериев хорошего инструктора:

"В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и т.д. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть — уже наша задача готовить их к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование".

Купарашвили подчеркнул, что главная задача каждого профессионального военного инструктора — сделать из приходящего учиться гражданского человека настоящего воина, который может выполнить поставленные задачи.

"Сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный результат у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

Также начальник ВШК добавил, что Украина должна ориентироваться не на количество военных, а на их качество. Ведь только качеством мы можем одолеть врага, обладающего огромными человеческими ресурсами. Он подчеркнул, нельзя, чтобы солдат попадал на службу без подготовки, поскольку это прямой билет на тот свет.

Ранее мы сообщали, что военный, занимающийся подготовкой новобранцев, рассказал, сколько времени нужно, чтобы превратить гражданского человека в воина, способного выполнять приказы и боевые задачи.

Напомним, мы писали, как подготовиться к мобилизации — воин ВСУ дал важные советы новичкам.

Также мы рассказывали, какая специальность нужна на фронте больше всего.

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