Как подготовить идеального бойца к войне — начальник ВШК назвал важное условие

Украинский военный в бою на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается полномасштабная война против страны-оккупанта россии. Украинские защитники и защитницы отважно борются, шаг за шагом отвоевывая каждый клочок нашей земли. Однако для достижения победы государству все еще не хватает военной техники и, конечно, мотивированных подготовленных бойцов, готовых взять в руки оружие для защиты и сохранения страны.

Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили рассказал в интервью ТСН.ua, как подготовить идеального солдата к войне.

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Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили. Скриншот из Youtube

По его мнению, одно из важных условий — это профессиональные инструкторы и рекруты. Ведь программа подготовки воинов может быть лучшая, но если инструктор ей не отвечает, он не может подготовить хорошего солдата. Соответственно, очень важно и научиться быть профессиональным рекрутером.

Так, по словам Купарашвили, прежде всего, сам рекрут должен быть морально и психологически готов к войне. Инструкторы тоже участвуют в боевых действиях. После возвращения с фронта они делятся своим опытом, корректируют программу обучения будущих бойцов.

Руководитель ВШК подчеркнул, возраст инструктора не имеет значения, важен опыт. Также он назвал несколько критериев хорошего инструктора:

"В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и т.д. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть — уже наша задача готовить их к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование".

Купарашвили подчеркнул, что главная задача каждого профессионального военного инструктора — сделать из приходящего учиться гражданского человека настоящего воина, который может выполнить поставленные задачи.

"Сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный результат у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

Также начальник ВШК добавил, что Украина должна ориентироваться не на количество военных, а на их качество. Ведь только качеством мы можем одолеть врага, обладающего огромными человеческими ресурсами. Он подчеркнул, нельзя, чтобы солдат попадал на службу без подготовки, поскольку это прямой билет на тот свет.

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