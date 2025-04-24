Як американці обирали позивний "Джусу" — ексклюзивне відео

Герой України Андрій "Джус" Пільщиков. Фото: Суспільне

Український пілот Андрій Пільщиков, відомий як "Джус", назавжди закарбувався на сторінках української історії. Мати героя Лілія Авер'янова розповіла, як він отримав свій позивний та проходив навчання в США.

Відео з домашнього архіву показала мама "Джуса", передають кореспонденти Новини.LIVE.

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Андрій Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29. Свій позивний отримав у 2018 році, коли взяв участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо 2018". Український пілот завжди захоплювався американською культурою. Він мріяв, щоб вітчизняна авіація розвивалась так само як це відбулось у США.

Наприкінці навчань американці обрали Пільщикову позивний. Все відбувалося за їхніми традиціями. На той момент "Джус" був єдиним пілотом ПС ЗСУ, що офіційно мав позивний.

"Звичайно, йому все це дуже подобалось. Співали пісні. Це ціле кіно. Всі пілоти мають запропонувати варіант, щось сказати. І от обрали "Джус". З англійської Juice означає сік. Він завжди пив сік, всюди його замовляв. Ось такі традиції в американців веселі", — розповіла Лілія Авер'янова.

Український пілот Андрій "Джус" Пільщиков. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столиці вшанували пам'ять загиблого "Джуса" — відкрили експозицію. Також мати Андрія Пільщикова зустрілася з американським режисером Шоном Пенном.