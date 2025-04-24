Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як пілот Андрій Пільщиков став "Джусом" — ексклюзивне відео arrow

Як пілот Андрій Пільщиков став "Джусом" — ексклюзивне відео

24 квітня 2025 07:31
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
Як американці обирали позивний "Джусу" — ексклюзивне відео
Герой України Андрій "Джус" Пільщиков. Фото: Суспільне
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Український пілот Андрій Пільщиков, відомий як "Джус", назавжди закарбувався на сторінках української історії. Мати героя Лілія Авер'янова розповіла, як він отримав свій позивний та проходив навчання в США.  

Відео з домашнього архіву показала мама "Джуса", передають кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Позивний "Джусу" дали американські пілоти

Андрій Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29. Свій позивний отримав у 2018 році, коли взяв участь у міжнародних навчаннях "Чисте небо 2018". Український пілот завжди захоплювався американською культурою. Він мріяв, щоб вітчизняна авіація розвивалась так само як це відбулось у США. 

Наприкінці навчань американці обрали Пільщикову позивний. Все відбувалося за їхніми традиціями. На той момент "Джус" був єдиним пілотом ПС ЗСУ, що офіційно мав позивний.

"Звичайно, йому все це дуже подобалось. Співали пісні. Це ціле кіно. Всі пілоти мають запропонувати варіант, щось сказати. І от обрали "Джус". З англійської Juice означає сік. Він завжди пив сік, всюди його замовляв. Ось такі традиції в американців веселі", — розповіла Лілія Авер'янова. 

Андрій "Джус" Пільщиков
Український пілот Андрій "Джус" Пільщиков. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столиці вшанували пам'ять загиблого "Джуса" — відкрили експозицію. Також мати Андрія Пільщикова зустрілася з американським режисером Шоном Пенном. 

США МіГ-29 війна в Україні вторгнення пілоти
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:35 В Україні планують різко збільшити 19 видів штрафів — список

08:32 Харків обстріляли 24 рази — Терехов назвав наслідки нічної атаки

08:29 Мешканка постраждалого будинку у Києві поділилася деталями атаки

08:29 Бронювання анулювали — як слід діяти військовозобов'язаному

08:27 Росія атакувала Хмельниччину — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Від сталінок до ЖК — як рік забудови диктує ціни в Києві

08:14 У Києві та Житомирі постраждали залізничники через атаку

08:03 РФ вдарила дроном по Запоріжжю, пошкоджено адмінбудівлю, — ОВА

08:03 ШІ по-європейськи — бізнес у Східній Європі змінює правила гри

Text

08:00 Трамп гостро розкритикував Зеленського — ефір Ранок.LIVE

08:35 В Україні планують різко збільшити 19 видів штрафів — список

08:32 Харків обстріляли 24 рази — Терехов назвав наслідки нічної атаки

08:29 Мешканка постраждалого будинку у Києві поділилася деталями атаки

08:29 Бронювання анулювали — як слід діяти військовозобов'язаному

08:27 Росія атакувала Хмельниччину — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Від сталінок до ЖК — як рік забудови диктує ціни в Києві

08:14 У Києві та Житомирі постраждали залізничники через атаку

08:03 РФ вдарила дроном по Запоріжжю, пошкоджено адмінбудівлю, — ОВА

08:03 ШІ по-європейськи — бізнес у Східній Європі змінює правила гри

07:54 США підтвердили підтримку суверенітету й миру України та Росії

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025