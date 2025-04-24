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Как пилот Андрей Пильщиков стал "Джусом" — эксклюзивное видео

24 апреля 2025 07:31
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
Как американцы выбирали позывной "Джусу" — эксклюзивное видео
Герой Украины Андрей "Джус" Пильщиков. Фото: Суспільне
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Украинский пилот Андрей Пильщиков, известный как "Джус", навсегда запечатлелся на страницах украинской истории. Мать героя Лилия Аверьянова рассказала, как он получил свой позывной и проходил обучение в США.

Видео из домашнего архива показала мама "Джуса", передают корреспонденты Новини.LIVE.

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Андрей Пильщиков был летчиком истребителя МиГ-29. Свой позывной получил в 2018 году, когда принял участие в международных учениях "Чистое небо 2018". Украинский пилот всегда увлекался американской культурой. Он мечтал, чтобы отечественная авиация развивалась так же как это произошло в США.

*видео из телеграмма*

В конце учений, американцы выбрали Пильщикову позывной. Все происходило по их традициям. На тот момент, "Джус" был единственным пилотом ВС ВСУ, который официально имел позывной.

"Конечно, ему все это очень нравилось. Пели песни. Это целое кино. Все пилоты должны предложить вариант, что-то сказать. И вот выбрали "Джус". С английского "Juice" это означает сок. Он всегда пил сок, везде его заказывал. Вот такие традиции у американцев веселые", — рассказала Лилия Аверьянова.

Андрій "Джус" Пільщиков
Украинский пилот Андрей "Джус" Пильщиков. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в столице почтили память погибшего "Джуса" — открыли экспозицию. Также мать Андрея Пильщикова встретилась с американским режиссером Шоном Пенном.

США МиГ-29 война в Украине вторжение пилоты
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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