Як працює система SAP, яку використовує НАТО — відповідь Міноборони

САУ "Богдана" українського виробництва. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил

В українській армії впроваджують автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Таку провідну логістичну систему активно використовують у збройних силах країн-учасниць НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що надасть система SAP

Повідомляється, що з моменту старту її експлуатації у Міноборони пришвидшилося опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів, тоді як раніше цей процес міг тривати місяць. Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають як військові частини, так і оперативні командування, склади зберігання, командування сил логістики.

"Наразі, система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед всіх військових частин", — йдеться у повідомленні.

Важливо, як зазначають в оборонному відомстві, що кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Це так званий принцип "need to know", коли доступ є тільки до тієї інформації, яку потрібна користувачу для виконання його задачі.

Система SAP — що відомо

В Мініоборони кажуть: SAP активно використовують 44 країни, в тому числі — 28 з 31 країн-учасниць НАТО. Найбільшими користувачами є Збройні сили США, німецький Бундесвер (а також спецпідрозділ KSK), армійці з Нідерландів, Канади, Польщі (а також спецпідрозділ Grom) та Сили оборони Австралії.

В Україні автоматизацію почали з обліку речового майна та запчастин, у вересні додався новий напрям — автоматизація обліку техніки. Завдяки цьому було повністю оновлено процеси та обладнання декількох складів забезпечення.

Базові операції на таких складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP.

"Для того, щоб ця система працювала всюди, вже адаптовано та навчено всіх працівників складів. Результатом має стати повноцінна відмова від паперового документообігу у військовій логістиці. Наступним кроком стане продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи", — кажуть в Міноборони.

