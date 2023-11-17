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Как работает система SAP, которую использует НАТО — ответ Минобороны

17 ноября 2023 17:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как работает система SAP, которую использует НАТО — ответ Минобороны
САУ "Богдана" украинского производства. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В украинской армии внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Такая ведущая логистическая система активно используется в вооруженных силах стран-участниц НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Что предоставит система SAP

Сообщается, что с момента старта ее эксплуатации в Минобороны ускорилась проработка заявок на поставки от бригад с нескольких недель до 2-3 дней, тогда как раньше этот процесс мог занять месяц. Доступ к системе заказов и мониторинга остатков имеют как воинские части, так и оперативные командования, склады хранения, командование сил логистики.

"Сейчас система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди всех воинских частей", — говорится в сообщении.

Важно, как отмечают в оборонном ведомстве, каждый пользователь программы не имеет доступа к информации, которая касается других военнослужащих и подразделений. Это так называемый принцип "need to know", когда доступ есть только к той информации, которая нужна пользователю для выполнения его задачи.

Система SAP — что известно

В Министерстве обороны говорят: SAP активно используют 44 страны, в том числе 28 из 31 стран-участниц НАТО. Крупнейшими пользователями являются Вооруженные силы США, немецкий Бундесвер (а также спецподразделение KSK), армейцы из Нидерландов, Канады, Польши (а также спецподразделение Grom) и Силы обороны Австралии.

В Украине автоматизацию начали с учета вещевого имущества и запчастей, в сентябре добавилось новое направление — автоматизация учета техники. Благодаря этому были полностью обновлены процессы и оборудование нескольких складов снабжения.

Базовые операции на таких складах производятся с помощью сканеров, терминалов сбора данных и других инструментов системы управления на базе SAP.

"Для того, чтобы эта система работала повсюду, уже адаптированы и обучены все работники складов. Результатом должен стать полноценный отказ от бумажного документооборота в военной логистике. Следующим шагом станет продолжение модернизации всех складов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе" , — говорят в Минобороны.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали о том, какой будет зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ. В то же время, следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится уже 22 ноября, где будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине в ее борьбе против российских войск.

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