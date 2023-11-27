Як росіяни руйнують ЗАЕС — в Енергоатомі розповіли про ситуацію на станції

Окупант біля Запорізької АЕС. Фото: росЗМІ

Запорізька АЕС перебувала на межі чергового блекауту протягом усього дня 26 листопада. В цей час станція отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

Про це повідомляє Енергоатом.

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"26 листопада о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — "Дніпровська". Три інші лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Як повідомило МАГАТЕ, упродовж цього дня ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним увімкненням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ. Загалом, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, через некомпетентність російського керівництва на Запорізькій АЕС у п'ятому енергоблоці продовжується витік реагентів з першого контура в другий. Наслідком аварії може стати втрата цілісності трубок парогенераторів.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що наразі відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. За його словами, ситуація стратегічно не змінилась.