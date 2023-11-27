Как россияне разрушают ЗАЭС — в Энергоатоме рассказали о ситуации на станции

Оккупант возле Запорожской АЭС. Фото: росСМИ

Запорожская АЭС находилась на грани очередного блэкаута в течение всего дня 26 ноября. В то время станция получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи.

Об этом сообщает Энергоатом.

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"26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины — ВЛ-750 кВ ЗАЭС — "Днепровская". Три других линии были повреждены еще ранее во время рашистских обстрелов", — говорится в сообщении.

Как сообщило МАГАТЭ, за этот день ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. К этому времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блекаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ. В целом, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЕС состоялось уже семь полных блекаутов и один частичный", — рассказали в ведомстве.

Напомним, из-за некомпетентности российского руководства на Запорожской АЭС в пятом энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй. Следствием аварии может стать утрата целостности трубок парогенераторов.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас проходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.