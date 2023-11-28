Три важливих правила спілкування із військовими, які повернулись з війни

Зустріч українського військового з фронту. Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну минуло понад 600 днів. Тисячі українців відправилися на фронт захищати країну від окупанта, забувши про цивільне життя. Війна виснажує, наділяє особливим або ж навіть болісним досвідом, який впливає на свідомість, психологічний стан. Тож, захисникам та захисницям буває досить складно пристосуватися до життя у тилу. Тому цивільним варто знати, як правильно спілкуватись із військовими, аби ненавмисне не нашкодити своїми запитаннями чи манерою розмови.

Так, фахівці Центру психології та розвитку "Київський дворик" виділили три правила, про які треба пам'ятати при спілкуванні із військовослужбовцями. Поради вони опублікували на сторінці у Instagram.

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Три важливих правила спілкування із військовими, які повернулись з фронту

1. Співчувати, не жаліти

Психологи пояснюють, коли військовий ділиться з вами важкими спогадами у жодному разі не можна казати фрази на кшталт "Я тебе розумію", "Бідний, скільки ж всього випало на твою долю".

"По-перше, ми ніколи не розуміємо досвіду іншої людини, якщо не були в подібній ситуації. По-друге, жалість — це доволі неприємна реакція", — пояснюють експерти.

Якщо ви дійсно хочете підтримати близьку вам людину, перш за все поцікавтеся, який саме вид підтримки буде їй комфортним. Іноді достатньо просто вислухати.

2. Передбачуваність

Захисники на фронті постійно перебувають у напрузі, у стані, коли не можеш бути впевнений, що доживеш до вечора, не те що до наступного дня. Кожна хвилина несе небезпеку життю.

Саме тому, коли військовий вертається з війни, рідним варто створити навколо захисника надійне передбачуване середовище. Психологи радять уникати спонтанних вечірок, сюрпризів та щільних планів на період візиту військового.

Дружина зустрічає військового з війни. Фото: Associated Press

3. Толеруйте чужі емоції

Військові, які приїхали у відпустку додому, ніби розділені між двома протилежними світами, і такий стан викликає у них різні емоції.

"Злість, роздратування та апатія — нормальна реакція, старайтесь нагадувати собі, що вони не пов'язані з вами, а скоріше за все виникли через втому. Військові можуть поводитися так, ніби зовсім не раді бути вдома та бачитись із рідними. Це лише ознака того, що людина ще не встигла адаптуватись до інших умов", — пояснюють психологи.

Тож, будьте терплячі, уважні та люблячі. Не бійтеся розмовляти й відкрито питати у людини, яке спілкування буде для неї максимально комфортним та як її можна найкраще підтримати.

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