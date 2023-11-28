Три важных правила общения с военными, вернувшимися с войны

Встреча украинского военного с фронта. Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину прошло более 600 дней. Тысячи украинцев отправились на фронт защищать страну от оккупанта, забыв о гражданской жизни. Война истощает, наделяет особым или даже болезненным опытом, влияющим на сознание, психологическое состояние. Так что защитникам и защитницам бывает достаточно сложно приспособиться к жизни в тылу. Поэтому гражданским следует знать, как правильно общаться с военными, чтобы неумышленно не навредить своим вопросам или манерой разговора.

Так, специалисты Центра психологии и развития "Київський дворик" выделили три правила, о которых следует помнить при общении с военнослужащими. Советы они опубликовали на странице в Instagram.

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1. Сочувствовать, не жалеть

Психологи объясняют, когда военный делится с вами тяжелыми воспоминаниями ни в коем случае нельзя говорить фразы по типу "Я тебя понимаю", "Бедный, сколько же всего выпало на твою судьбу".

"Во-первых, мы никогда не понимаем опыт другого человека, если не были в подобной ситуации. Во-вторых, жалость — это довольно неприятная реакция", — объясняют эксперты.

Если вы действительно хотите поддержать близкого вам человека, прежде всего поинтересуйтесь, какой именно вид поддержки будет ему комфортен. Иногда достаточно просто выслушать.

2. Предсказуемость

Защитники на фронте постоянно находятся в напряжении, в состоянии, когда не можешь быть уверен, что доживешь до вечера, не то что до следующего дня. Каждая минута несет опасность для жизни.

Именно поэтому, когда военный возвращается с войны, родным следует создать вокруг защитника надежную предсказуемую среду. Психологи советуют избегать спонтанных вечеринок, сюрпризов и плотных планов на период военного визита.

Жена встречает военного с войны. Фото: Associated Press

3. Толерируйте чужие эмоции

Военные, приехавшие в отпуск домой, словно разделены между двумя противоположными мирами, и такое состояние вызывает у них разные эмоции.

"Злоба, раздражение и апатия — нормальная реакция, старайтесь напоминать себе, что они не связаны с вами, а скорее всего возникли из-за усталости. Военные могут вести себя так, будто совсем не рады быть дома и видеться с родными. Это лишь признак того, что человек еще не успел адаптироваться к другим условиям", — объясняют психологи.

Потому будьте терпеливыми, внимательными и любящими. Не бойтесь разговаривать и открыто спрашивать у человека, какое общение будет для него максимально комфортным и как его можно лучше поддержать.

Раньше мы писали, что психологи дали советы, как правильно поддержать того, у кого близкий человек воюет на фронте.

Напомним мы рассказывали, что психолог предупредил, какие последствия отсутствия ротаций в ВСУ.

Также мы сообщали, какие документы должны быть в семьях военных.