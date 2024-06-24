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Як свині — російські Z-блогери влаштували істерію щодо умов проживання окупантів у Донецьку

24 червня 2024 13:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мілблогер РФ Гузенко обурений розміщенням окупантів у Донецьку — деталі
Бойовики ДНР. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські Z-мілблогери влаштували істерію через умови розміщення російських солдатів у тимчасово окупованому Донецьку. Особливе "обурення" у них викликає розміщення бійців, яких покарали за "порушення".

Одне з таких відео показав мілблогер та доброволець ПВК "Вагнер" Єгор Гузенко на псевдо "Тринадцятий".

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Чергова істерика російської пропаганди

На опублікованому відео, за словами Гузенка — підвал, де містять недолікованих мобілізованих та контрактників, які скоїли "порушення". Більшість людей на відео мають ампутовані кінцівки та поранення, а живуть вони у брудному підвальному приміщенні та сплять на дерев'яних палетах, які обгороджені ґратами.

"Все позабирали, нічого немає. Сидимо у цих свинарниках, гадюшниках. Нічого більше невідомо. Сказали, до трьох місяців тут перебувати. Тут без рук люди. Поламані, кинуті", — плачуться окупанти.

Найманець порівняв підвал на кадрах з "концтабором", та заявив, що має ще багато схожих неопублікованих матеріалів. Гузенко зауважив, що розміщуючи в подібних умовах поранених, командування ЗС РФ робить певні "загони самогубців". 

"Взагалі, ось цікавий був би контраст, якби наш новий міністр оборони інспектував не якийсь новий об'єкт міністерства оборони, що будується там у стахановських темпах, а ось таке ось місце, де ось з фронтовиків роблять полки з калік, де їхнє життя рівне просто нічому", — істерить терорист.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео, де  російський солдат вбив свого пораненого товариша замість того, аби надати йому медичну допомогу.

Водночас в російському Дербенті завершилася активна фаза контртерористичної операції, де загинуло 10 людей, вісім з яких — російські поліцейські. 

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