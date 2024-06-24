Милблогер РФ Гузенко возмущен размещением окупантов в Донецке — детали

Боевики ДНР. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские Z-милблогеры устроили истерию из-за условий размещения российских солдат во временно оккупированном Донецке. Особое "возмущение" у них вызывает размещение бойцов, наказанных за "нарушение".

Одно из таких видео показал милблогер и доброволец ЧВК "Вагнер" Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый".

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Очередная истерика российской пропаганды

На опубликованном видео, по словам Гузенко, — подвал, где содержат не до конца вылеченных мобилизованных и контрактников, совершивших "нарушения". У большинства людей на видео ампутированные конечности и ранения, а живут они в грязном подвальном помещении, и спят на огороженных решеткой деревянных паллетах.

"Все забрали, ничего нет. Сидим в этих свинарниках, гадюшниках. Ничего больше неизвестно. Сказали, до трех месяцев здесь находиться. Здесь без рук люди. Поломанные, брошенные", — плачут оккупанты.

Наемник сравнил подвал на кадрах с "концлагерем" и заявил, что имеет еще много похожих неопубликованных материалов. Гузенко отметил, что размещая в подобных раненых условиях, командование ВС РФ делает определенные "отряды самоубийц".

"Вообще, вот интересен был бы контраст, если бы наш новый министр обороны инспектировал не какой-то новый объект строящегося там в стахановских темпах министерства обороны, а вот такое вот место, где вот из фронтовиков делают полки из калек, где их жизнь равна просто нечему», — истерит террорист.

Напомним, ранее в сеть попало видео, где российский солдат убил своего раненого товарища вместо того, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

В то же время в российском Дербенте завершилась активная фаза контртеррористической операции, где погибли 10 человек, восемь из которых — российские полицейские.