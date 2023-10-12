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Як Україна протистоїть спецслужбам Росії: аналітика WSJ про роботу СБУ

12 жовтня 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як Україна протистоїть спецслужбам Росії: аналітика WSJ про роботу СБУ
Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України викрила понад дві тисячі державних зрадників. Вона продовжує працювати, щоб протистояти російським спецслужбам.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

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"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів", — підкреслив голова Служби безпеки Василь Малюк. 

Він додав, що одним з основних завдань агентів РФ є збір інформації про військові об'єкти, в тому числі військові бази та склади боєприпасів.

WSJ підкреслило, що для перемоги України у війні з Росією критично важливим є знешкодження зрадників. 

Як пише впливове американське видання, часто зрадники працюють за гроші, але іноді їх вербують, застосовуючи тортури або погрози на окупованих територіях.

Серед затриманих Службою безпеки: навідники російських ракет на українські воєнні та енергооб’єкти, високопосадовці, які працювали на Росію, а також ті, хто хотів допомогти РФ ліквідувати Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. 

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала колаборантку, яка організовувала псевдореферендум під час окупації Чорнобаївки на Херсонщині. Фігуранткою виявилась 36-річна мешканка населеного пункту. 

Додамо, Служба безпеки України викрила в Одесі ворожого агента, який коригував удари по місту. Чоловік прикидався рятувальником та розвідував різні локації, зокрема місця розташування Збройних сил. 

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