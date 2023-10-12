Как Украина противостоит спецслужбам России: аналитика WSJ о работе СБУ

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины разоблачила более двух тысяч государственных изменников. Она продолжает работать, чтобы противостоять российским спецслужбам.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Читайте также:

Как Украина противостоит спецслужбам РФ

"Российская агентура раньше разрасталась в Украине, словно раковые клетки. Сегодня СБУ похожа на хирурга, который очищает украинскую землю от предателей и шпионов", — подчеркнул глава Службы безопасности Василий Малюк.

Он добавил, что одной из основных задач агентов РФ является сбор информации о военных объектах, в том числе военных баз и складах боеприпасов.

WSJ подчеркнуло, что для победы Украины в войне с Россией критически важно обезвреживание предателей.

Как пишет влиятельное американское издание, часто предатели работают за деньги, но иногда их вербуют, применяя пытки или угрозы на оккупированных территориях.

Среди задержанных Службой безопасности: наводчики российских ракет на украинские военные и энергообъекты, высокопоставленные должностные лица, работавшие на Россию, а также те, кто хотел помочь РФ ликвидировать Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила предателей, скорректировавших ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала коллаборантку, которая организовывала псевдореферендум во время оккупации Чернобаевки в Херсонской области. Фигуранткой оказалась 36-летняя жительница населенного пункта.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе вражеского агента, корректировавшего удары по городу. Мужчина притворялся спасателем и разведывал различные локации, в том числе места расположения Вооруженных сил.