Лікування за кордоном для українських військових — як отримати, документи

Реабілітаційний центр для військових у Дніпрі. Фото: ictv.ua

В Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала країна-окупант Росія. Захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я боронять державу й виганяють російських загарбників з нашої землі. Українські воїни, які отримали поранення, травми або тяжкі контузії, мають право лікуватися як в Україні, так і за кордоном.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я виклали інформацію, як військовослужбовцям потрапити до програми медичної евакуації до європейських медзакладів.

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Як зазначили у відомстві, наразі в країні механізм направлення військових за кордон на лікування значно спрощений.

"Зараз для медичної евакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Натомість медзаклад, в якому захисник/захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон", — йдеться у повідомленні міністерства.

Так, для медевакуації військового за кордон медичний заклад повинен підготувати такий пакет документів:

згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном;

згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.

У МОЗ додали, що висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу.

Державний орган своєю чергою надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

"Далі МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном", — пояснюють у МОЗ.

Після всіх цих етапів МОЗ за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує військових до закордонної клініки.

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