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Як українським військовим потрапити на лікування за кордон — роз'яснення МОЗ

8 листопада 2023 08:00
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Лікування за кордоном для українських військових — як отримати, документи
Реабілітаційний центр для військових у Дніпрі. Фото: ictv.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала країна-окупант Росія. Захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я боронять державу й виганяють російських загарбників з нашої землі. Українські воїни, які отримали поранення, травми або тяжкі контузії, мають право лікуватися як в Україні, так і за кордоном.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я виклали інформацію, як військовослужбовцям потрапити до програми медичної евакуації до європейських медзакладів.

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Як військовому потрапити на лікування за кордон

Як зазначили у відомстві, наразі в країні механізм направлення військових за кордон на лікування значно спрощений. 

"Зараз для медичної евакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Натомість медзаклад, в якому захисник/захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон", — йдеться у повідомленні міністерства.

Так, для медевакуації військового за кордон медичний заклад повинен підготувати такий пакет документів: 

  • згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном;
  • згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;
  • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням.

У МОЗ додали, що висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу.

Державний орган своєю чергою надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

"Далі МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном", — пояснюють у МОЗ.

Після всіх цих етапів МОЗ за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує військових до закордонної клініки.

Раніше ми повідомляли, як українським військовим оскаржити рішення ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, як військовому без кінцівки отримати протез в Україні.

Також ми розповідали, як військовому звільнитися зі служби через стан здоров'я під час війни. 

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