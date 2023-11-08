Лечение за рубежом для украинских военных — как получить документы

Как украинским военным попасть на лечение за границу — разъяснение Минздрава
В Украине идет полномасштабная война, которую развязала страна-оккупант Россия. Защитники и защитницы ценой своей жизни и здоровья защищают государство и выгоняют русских захватчиков с нашей земли. Украинские воины, получившие ранения, травмы или тяжелые контузии, имеют право лечиться как в Украине, так и за рубежом.
На официальном сайте Министерства здравоохранения выложили информацию, как военнослужащим попасть в программу медицинской эвакуации в европейские медучреждения.
Как военному попасть на лечение за границу
Как отметили в ведомстве, в настоящее время в стране механизм направления военных за границу на лечение значительно упрощен.
"Сейчас для медицинской эвакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. В то же время медучреждение, в котором защитник/защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу", — говорится в сообщении министерства.
Так, для медэвакуации военного за границу медицинское учреждение должно подготовить следующий пакет документов:
- согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;
- согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
- выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
- заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.
Шаблоны вышеуказанных документов можно найти по ссылке.
В Минздраве добавили, что заключение о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу.
Государственный орган в свою очередь присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.
"Далее Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей", — объясняют в Минздраве.
После всех этих этапов Минздрав при содействии официальных структур Еврокомиссии транспортирует военных в зарубежную клинику.
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