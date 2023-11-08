Лечение за рубежом для украинских военных — как получить документы

Реабилитационный центр для военных в Днепре. Фото: ictv.ua

В Украине идет полномасштабная война, которую развязала страна-оккупант Россия. Защитники и защитницы ценой своей жизни и здоровья защищают государство и выгоняют русских захватчиков с нашей земли. Украинские воины, получившие ранения, травмы или тяжелые контузии, имеют право лечиться как в Украине, так и за рубежом.

На официальном сайте Министерства здравоохранения выложили информацию, как военнослужащим попасть в программу медицинской эвакуации в европейские медучреждения.

Читайте также:

Как военному попасть на лечение за границу

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в стране механизм направления военных за границу на лечение значительно упрощен.

"Сейчас для медицинской эвакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. В то же время медучреждение, в котором защитник/защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу", — говорится в сообщении министерства.

Так, для медэвакуации военного за границу медицинское учреждение должно подготовить следующий пакет документов:

согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеуказанных документов можно найти по ссылке.

В Минздраве добавили, что заключение о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу.

Государственный орган в свою очередь присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

"Далее Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за границей", — объясняют в Минздраве.

После всех этих этапов Минздрав при содействии официальных структур Еврокомиссии транспортирует военных в зарубежную клинику.

Ранее мы сообщали, как украинским военным обжаловать решение ВВК.

Напомним, мы писали, как военнослужащему без конечности получить протез в Украине.

Также мы рассказывали, как военному уволиться со службы по состоянию здоровья во время войны.