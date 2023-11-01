Відпустки для українських військових — види, тривалість, як отримати

Дружина зустрічає військового, залізничний вокзал у Краматорську. Фото: 24 Канал/Михайло Палінчак

Військові на фронті стикаються з високими навантаженнями, постійно перебувають у стресових та екстремальних ситуаціях й виснажуються як фізично, так і морально. Саме тому навіть під час дії воєнного стану українські захисники та захисниці мають право взяти перепочинок.

Це передбачено ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який регулює надання відпустки військовослужбовцям в особливий період. Які відпустки доступні українським воїнам та яка їх тривалість, розповіли юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник в коментарі "УП. Життя".

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Які є види відпусток для військових під час воєнного стану та яка їх тривалість

Варто зауважити, що влітку цього року було прийнято законопроєкт №9342, який врегулював тривалість відпусток для усіх категорій військовослужбовців.

До ухвалення даного документу, тривалість відпустки військового під час особливого правового режиму була на 20 днів менше. Передбачалося, що бійці можуть брати до 10 днів основної відпустки та до 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Наразі картина виглядає набагато краще.

Види відпусток та їх тривалість для кадрових та мобілізованих військовослужбовців:

основна відпустка — до 30 днів на рік. Надається частинами — не більше 15 днів за один раз;

— до на рік. Надається частинами — не більше 15 днів за один раз; відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин — не більше 10 днів;

— не більше відпустка жінці-військовому у зв’язку з вагітністю та пологами ;

; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку . У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням;

. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею . Якщо обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному із них за їхнім рішенням; відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки — від одного до чотирьох місяців (крім винятків). Лікування за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Відпустки та їх види для інших категорій військових:

військовослужбовці строкової служби — 30 днів (не більше 15 днів за один раз);

курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів — канікулярна відпустка: зимова — не довше 10 днів, літня — не довше 20 днів.

Важливо: використаний на дорогу час не враховується у тривалість відпустки. Він рахується окремо й не може перевищувати дві доби в одну сторону.

Військовослужбовиці приїхали у відпустку. Фото: google.com

Як отримати відпустку — поради військовому

Процедура отримання військовим відпустки виглядає наступним чином:

Подання командиру підрозділу рапорт про надання відпустки. Рапорт, підписаний командиром підрозділу, подається командиру військової частини через штаб. Видається наказ командиру військової частини про надання щорічних основних відпусток. Це відбувається не пізніше ніж за два тижні до встановленого строку графіком відпусток. Військовому, який відправляється у відпустку, видають відпускний квиток. Коли військовий дістається місця, де збирається провести відпустку, то має стати на облік. Після закінчення — знатися з нього.

"Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця. Це відбувається на підставі документів, засвідчених посадовими особами", — додали правознавці.

Український військовий приїхав у відпустку. Фото: Getty Images

Якщо військовий не використав відпустку — яка передбачена компенсація

Вищезгаданий законопроєкт №9638 вніс зміни щодо компенсації невикористаних днів відпустки. Так, відповідно до ст. 14 п. 10-1 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", грошова компенсація виплачується у рік звільнення за невикористані дні:

щорічної основної відпустки;

додаткової відпустки;

додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

спеціальної додаткової відпустки для учасників бойових дій тривалістю 14 днів, передбаченої ст. 16-2 ЗУ "Про відпустки".

Згідно зі ст. 22, у разі загибелі або смерті військового, компенсація за невикористані дні відпустки виплачується членам його сім’ї. Якщо їх немає, відшкодування зараховується до спадщини.

Важливо: компенсація не передбачена для військовослужбовців строкової служби.

Також слід зауважити, якщо військового звільнили або демобілізували до завершення року, а він вже використав усі дні відпустки — з його зарплати вираховують суму за ту частину року, яку він не відпрацював.

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