Отпуска для украинских военных — виды, продолжительность, как получить

Жена встречает военного, железнодорожный вокзал в Краматорске. Фото: 24 Канал/Михаил Палинчак

Военные на фронте сталкиваются с высокими нагрузками, постоянно находятся в стрессовых и экстремальных ситуациях и истощаются как физически, так и морально. Именно поэтому даже во время действия военного положения украинские защитники и защитницы имеют право взять передышку.

Это предусмотрено ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", регулирующим предоставление отпуска военнослужащим в особый период. Какие отпуска доступны украинским воинам и какова их продолжительность, рассказали юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник в комментарии "УП. Жизнь".

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Какие виды отпусков для военных во время военного положения и какова их продолжительность

Следует отметить, что летом этого года был принят законопроект №9342, урегулировавший продолжительность отпусков для всех категорий военнослужащих.

До принятия данного документа продолжительность отпуска военного во время особого правового режима была на 20 дней меньше. Предполагалось, что бойцы могут брать до 10 дней основного отпуска и до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. Сейчас картина выглядит гораздо лучше.

Виды отпусков и их продолжительность для кадровых и мобилизованных военнослужащих:

основной отпуск — до 30 дней в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз;

— до в году. Предоставляется частями — не более 15 дней за один раз; отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;

— не более отпуск женщине-военному в связи с беременностью и родами ;

; отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста . В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения шестилетнего возраста . Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;

. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения . Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению; отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению военно-врачебной комиссии с сохранением денежного довольствия. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

Отпуска и их виды для других категорий военных:

военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней за один раз);

курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний – не дольше 20 дней.

Важно: использованное на дорогу время не учитывается в продолжительность отпуска. Оно считается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Военнослужащие приехали в отпуск. Фото: google.com

Как получить отпуск — советы военному

Процедура получения военным отпуска выглядит следующим образом:

Представление командиру подразделения рапорта о предоставлении отпуска. Рапорт, подписанный командиром подразделения, подается командиру воинской части через штаб. Представляется приказ командиру воинской части о предоставлении ежегодных основных отпусков. Это происходит не позднее, чем за две недели до установленного срока графиком отпусков. Военному, отправляющемуся в отпуск, выдают отпускной билет. Когда военный прибывает к месту, где собирается провести отпуск, должен стать на учет. После окончания — сняться с него.

"Отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к месту проведения отпуска или невозможности выезда с места проведения отпуска вследствие непредвиденных препятствий в сообщении или по болезни военнослужащего. Это происходит на основании документов, удостоверенных должностными лицами", — добавили правоведы.

Украинский военный приехал в отпуск. Фото: Getty Images

Если военный не использовал отпуск — какая предусмотрена компенсация

Вышеупомянутый законопроект №9638 внес изменения по компенсации неиспользованных дней отпуска. Так, согласно ст. 14 п. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", денежная компенсация выплачивается в год увольнения за неиспользованные дни:

ежегодного основного отпуска;

дополнительного отпуска;

дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

специального дополнительного отпуска для участников боевых действий продолжительностью 14 дней, предусмотренного ст. 16-2 ЗУ "Об отпусках".

Согласно ст. 22, в случае гибели или смерти военного, компенсация за неиспользованные дни отпуска выплачивается членам его семьи. Если их нет, возмещение относится к наследству.

Важно: компенсация не предусмотрена для военнослужащих срочной службы.

Также следует заметить, если военного уволили или демобилизовали до конца года, а он уже использовал все дни отпуска — из его зарплаты высчитывают сумму за ту часть года, которую он не отработал.

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