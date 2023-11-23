Як українці борються за рідну мову в окупації — загарбники скаржаться

Дівчинка пише на дошці крейдою під час уроку української мови. Фото: СЗШ № 53 м. Києва

Українці не припиняють боротьбу за свою самоідентичність проти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Так, кількість охочих вивчати українську мову зростає. Натомість ворог скаржиться та йде на поступки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"У школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше ніж очікували у Кремлі", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що для навчання не вистачає підручників.

"Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про "братні народи" й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову", — пояснили військові.

Вони додали, що окупаційна адміністрація вимагає від директорів підконтрольних шкіл поговорити з батьками та переконати їх відмовитися від вивчення їх дитиною української мови.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому немає поняття "російськомовний громадянин України". Також він запропонував рішення, як сприяти вивченню української мови серед населення.