Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як українці борються за рідну мову в окупації — загарбники скаржаться arrow

Як українці борються за рідну мову в окупації — загарбники скаржаться

23 листопада 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як українці борються за рідну мову в окупації — загарбники скаржаться
Дівчинка пише на дошці крейдою під час уроку української мови. Фото: СЗШ № 53 м. Києва
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українці не припиняють боротьбу за свою самоідентичність проти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Так, кількість охочих вивчати українську мову зростає. Натомість ворог скаржиться та йде на поступки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Як українці борються за можливість вивчати рідну мову

"У школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше ніж очікували у Кремлі", — йдеться в повідомленні. 

У Центрі розповіли, що для навчання не вистачає підручників.

"Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про "братні народи" й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову", — пояснили військові.

Вони додали, що окупаційна адміністрація вимагає від директорів підконтрольних шкіл поговорити з батьками та переконати їх відмовитися від вивчення їх дитиною української мови.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому немає поняття "російськомовний громадянин України". Також він запропонував рішення, як сприяти вивченню української мови серед населення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі