Как украинцы борются за родной язык в оккупации — захватчики жалуются

Девочка пишет на доске мелом во время урока украинского языка. Фото: СОШ № 53 г. Киева

Украинцы не прекращают борьбу за свою самоидентичность против российских захватчиков на временно оккупированных территориях. Так, количество желающих изучать украинский язык растет. Враг же жалуется и идет на уступки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В школах на ВОТ временно разрешено получать уроки украинского языка, если есть заявление родителей. Даже несмотря на давление, которое оказывают на родителей, количество заявлений по изучению украинского больше, чем ожидали в Кремле", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что для учебы не хватает учебников.

"Следовательно в регионе не хватает учебников, ведь для таких уроков россияне напечатали свои учебники украинского языка с рассказами о "братских народах" и оправданием оккупации. Однако количество экземпляров завезли на ВОТ гораздо меньше, чем желающих учить родной язык", — объяснили военные.

Они добавили, что оккупационная администрация требует от директоров подконтрольных школ поговорить с родителями и убедить отказаться от изучения их ребенком украинского языка.

Напомним, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, почему нет понятия "русскоязычный гражданин Украины". Также он предложил решение, как содействовать изучению украинского языка среди населения.