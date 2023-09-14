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Як відреагують окупанти і кримчани на втрату "вишок Бойка": думка експерта

14 вересня 2023 23:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як відреагують окупанти і кримчани на втрату "вишок Бойка": думка експерта
Українські військові на деокупованих бурових платформах у Чорному морі. Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мешканці окупованого Криму не будуть панікувати після втрати "вишок Бойка", вони можуть цього і не помітити на пропагандистських медіаресурсах. А сама Росія навряд чи готує якусь особливу відповідь на цю невдачу у Чорному морі.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, ця невдача окупаційної армії, якою б яскравою вона не була — аж ніяк не вплине на настрої проросійського населення анексованого Криму.

"Вони могли навіть і не дізнатися про цю операцію української армії. В їхньому інформаційному просторі, в російському телевізорі, в якому усі вони сидять, це навряд чи показали", — підкреслив експерт.

Якою буде відповідь РФ на втрату "вишок Бойка"

Полковник Черник також зазначив, що якоїсь особливої відповіді з боку російських окупантів на операцію ГУР із взяття під контроль бурових платформ не варто очікувати.

"Росіяни обстрілюють Україну тоді, коли у них є ресурси — незалежно від будь-яких дій Сил оборони. Навіть якщо є збіг у часі, то це справді лише збіг. Уявіть собі, що сьогодні вони вистріляли запас ракет, а завтра ЗСУ відвоює інший важливий об’єкт — вони ж все одно наступний масовий обстріл здійснять тоді, коли накопичать достатню кількість ракет", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели підрозділи ГУР. Зокрема, під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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