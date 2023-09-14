Как отреагируют оккупанты и крымчане потерю "вышек Бойко": мнение эксперта

Украинские военные на деоккупированных буровых платформах в Черном море. Фото: ГУР

Жители оккупированного Крыма не будут паниковать после потери "вышек Бойко", они могут этого и не заметить на пропагандистских медиаресурсах. А сама Россия вряд ли готовит какой-нибудь особый ответ на эту неудачу в Черном море.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, эта неудача оккупационной армии, какой бы яркой она ни была — никак не повлияет на настроения пророссийского населения аннексированного Крыма.

"Они могли даже и не узнать эту операцию украинской армии. В их информационном пространстве, в российском телевизоре, в котором все они сидят, это вряд ли показали", — подчеркнул эксперт.

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Полковник Черник также отметил, что какого-либо особого ответа со стороны российских окупантов на операцию ГУР по взятию под контроль буровых платформ не стоит ожидать.

"Россияне обстреливают Украину тогда, когда у них есть ресурсы — независимо от каких-либо действий Сил обороны. Даже если есть совпадение во времени, это действительно только совпадение. Представьте себе, что сегодня они выстреляли запас ракет, а завтра ВСУ отвоюет другой важный объект — они все равно следующий массовый обстрел осуществят тогда, когда накопят достаточное количество ракет", — пояснил эксперт.

Напомним, что уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели подразделения ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".