Виїзд військового з України 2023 — актуальні документи, правила, підстави

Перевірка документів на виїзді з України. Фото: ДПСУ

Як відомо, військовозобов'язаним чоловікам, які не мають законної поважної причини, заборонено виїжджати з України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Ті ж умови діють і для військовослужбовців.

Та відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ № 57 від 27 січня 1995 року, з доповненнями внесеними у 2022-2023 рр.) є певні підстави, за яких військовослужбовці можуть виїхати за кордон. Про це пише АрміяInform.

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Якщо військовий їде у відрядження за межі країни

Військові, які направляються у закордонне відрядження при перетині кордону мають пред'явити:

документ, посвідчує особу;

документ, що підтверджує статус військовослужбовця;

закордонний паспорт;

витяг з наказу по особовому складу щодо направлення (відрядження) військовослужбовця за кордон та/або NATO TRAVEL ORDER.

Якщо військовий вирушає у закордонну відпустку

Військові у відпустці, які мають намір виїхати за кордон та не мають тимчасового обмеження у виїзді з України, під час перетинання державного кордону України мають надати:

документ, посвідчує особу;

документ, що підтверджує статус військовослужбовця;

закордонний паспорт;

підтвердження надання їм дозволу командира військової частини на виїзд за кордон під час відпустки.

Якщо військовий відправляється на лікування за кордон

В умовах воєнного стану виїзд за межі України осіб зі складових Сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією рф проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

документу, посвідчує особу;

документу, що підтверджує статус військовослужбовця;

закордонного паспорту;

висновок про необхідність направлення особи зі складових Сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією росії проти України, на лікування за кордон;

лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Військові відправляються у відпустку. Фото: google.com

Що ще військовослужбовцям варто знати про виїзд за кордон

Варто зауважити, що пропуск військовослужбовців через державний кордон під час дії в Україні воєнного стану здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі ухвалених Міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.

Відповідно до ст. 12 вище згаданого Закону, виїзд з України громадянина України, який має відомості, що становлять державну таємницю України, може бути не дозволено у випадках, передбачених ЗУ "Про державну таємницю".

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