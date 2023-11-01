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Как военному выехать из Украины — основания, правила, актуальные документы

1 ноября 2023 06:00
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд военного из Украины 2023 — актуальные документы, правила, основания
Проверка документов на выезде из Украины. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, военнообязанным мужчинам, не имеющим законной уважительной причины, запрещено выезжать из Украины во время военного положения и общей мобилизации. Те же условия действуют и для военнослужащих.

Так, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27 января 1995 года, с дополнениями внесенными в 2022-2023 гг.) есть определенные основания, по которым военнослужащие могут выехать за границу. Об этом пишет АрмияInform.

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Военные, которые направляются в загранкомандировку при пересечении границы должны предъявить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий статус военнослужащего;
  • загранпаспорт;
  • выписку из приказа по личному составу о направлении (командировке) военнослужащего за границу и/или NATO TRAVEL ORDER.

Если военный отправляется в заграничный отпуск

Военные в отпуске, которые намерены выехать за границу и не имеют временного ограничения в выезде из Украины, при пересечении государственной границы Украины должны предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий статус военнослужащего;
  • загранпаспорт;
  • подтверждение предоставления им разрешения командира воинской части на выезд за границу во время отпуска.

Если военный отправляется на лечение за границу

В условиях военного положения выезд за пределы Украины лиц из составляющих Сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией рф против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:

  • документа, удостоверяющего личность;
  • документа, подтверждающего статус военнослужащего;
  • загранпаспорта;
  • заключение о необходимости направления лица из составляющих Сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу;
  • письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (в значении, указанном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины).

 

Выезд военного из Украины 2023 — актуальные документы, правила, основания
Военные отправляются в отпуск. Фото: google.com

Что еще военнослужащим следует знать о выезде за границу

Следует заметить, что пропуск военнослужащих через государственную границу во время действия в Украине военного положения осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны

Согласно ст. 12 выше упомянутого Закона, выезд из Украины гражданина Украины, имеющего сведения, составляющие государственную тайну Украины, может быть не разрешен в случаях, предусмотренных ЗУ "О государственной тайне".

Ранее мы писали, что следует знать украинскому военному, который завершил лечение и планирует вернуться на военную службу.

Напомним, мы сообщали, как военнослужащему без конечности получить протез в Украине.

Также мы рассказывали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья во время войны.

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