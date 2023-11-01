Выезд военного из Украины 2023 — актуальные документы, правила, основания

Проверка документов на выезде из Украины. Фото: ГПСУ

Как известно, военнообязанным мужчинам, не имеющим законной уважительной причины, запрещено выезжать из Украины во время военного положения и общей мобилизации. Те же условия действуют и для военнослужащих.

Так, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины (утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27 января 1995 года, с дополнениями внесенными в 2022-2023 гг.) есть определенные основания, по которым военнослужащие могут выехать за границу. Об этом пишет АрмияInform.

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Военные, которые направляются в загранкомандировку при пересечении границы должны предъявить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий статус военнослужащего;

загранпаспорт;

выписку из приказа по личному составу о направлении (командировке) военнослужащего за границу и/или NATO TRAVEL ORDER.

Если военный отправляется в заграничный отпуск

Военные в отпуске, которые намерены выехать за границу и не имеют временного ограничения в выезде из Украины, при пересечении государственной границы Украины должны предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий статус военнослужащего;

загранпаспорт;

подтверждение предоставления им разрешения командира воинской части на выезд за границу во время отпуска.

Если военный отправляется на лечение за границу

В условиях военного положения выезд за пределы Украины лиц из составляющих Сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией рф против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:

документа, удостоверяющего личность;

документа, подтверждающего статус военнослужащего;

загранпаспорта;

заключение о необходимости направления лица из составляющих Сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу;

письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (в значении, указанном в подпункте 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины).

Военные отправляются в отпуск. Фото: google.com

Что еще военнослужащим следует знать о выезде за границу

Следует заметить, что пропуск военнослужащих через государственную границу во время действия в Украине военного положения осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны

Согласно ст. 12 выше упомянутого Закона, выезд из Украины гражданина Украины, имеющего сведения, составляющие государственную тайну Украины, может быть не разрешен в случаях, предусмотренных ЗУ "О государственной тайне".

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