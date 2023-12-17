Як зробити кар’єру в ЗСУ: розповідь військового

Навчання військових медиків. Фото: "АрміяInform"

В Збройних силах України на мобілізованого навіть у бойових бригадах чекає великий вибір різних професій та посад. Хоча мобілізовані українці без військового досвіду, скоріш за все, розпочнуть службу звичайними стрільцями.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, у бойових підрозділах, на фронті, також є великий вибір різних занять для мобілізованих.

Тож мобілізовані українці можуть стати на фронті артилеристами, мінометниками, зв’язківцями, танкістами, операторами безпілотників, саперами і навіть працівниками медичної служби.

Бойовий медик зазначив, що за відсутності будь-якого військового досвіду мобілізований громадянин, скоріш за все, розпочне службу звичайним стрільцем. Проте достатньо буде проявити яку-не-яку ініціативу, аби потрапити на навчання за обраною спеціалізацією.

"Будь-який притомний командир нижньої ланки зацікавлений в тому, щоб кожен його боєць був на своєму місці та ефективно виконував роботу, адже від цього залежить в тому числі й командирське життя", — підкреслив Дмитро Козятинський.

Як стати військовим медиком

За словами бойового медика, потрапити в медичну службу можна без жодного практичного досвіду, маючи медичну освіту, до того ж, навіть не вищу, а середню.

Але головним тут є бажання самого військовослужбовця.

"Наприклад, прийшовши в армію я почав постійно казати ротному що хочу стати медиком — в результати, мене спочатку поставили стрільцем-санітаром, а потім зробили бойовим медиком взводу", — пояснив Козятинський.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.