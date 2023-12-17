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Как сделать карьеру в ВСУ: рассказ военного

17 декабря 2023 06:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как сделать карьеру в ВСУ: рассказ военного
Обучение военных медиков. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

В Вооруженных силах Украины мобилизованного даже в боевых бригадах ждет большой выбор различных профессий и должностей. Хотя мобилизованные украинцы без военного опыта, скорее всего, приступят к службе обычными стрелками.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, в боевых подразделениях, на фронте, также большой выбор различных занятий для мобилизованных.

Так что мобилизованные украинцы могут стать на фронте артиллеристами, минометчиками, связистами, танкистами, операторами беспилотников, саперами и даже работниками медицинской службы.

Боевой медик отметил, что при отсутствии какого-либо военного опыта мобилизованный гражданин, скорее всего, начнет службу обычным стрелком. Однако достаточно будет проявить какую-либо инициативу, чтобы попасть на обучение по выбранной специализации.

"Любой сознательный командир нижнего звена заинтересован в том, чтобы каждый его боец был на своем месте и эффективно выполнял работу, ведь от этого зависит в том числе и командирская жизнь", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Как стать военным медиком

По словам боевого медика, попасть в медицинскую службу можно без всякого практического опыта, имея медицинское образование, к тому же даже не высшее, а среднее.

Но главное здесь — желание самого военнослужащего.

"Например, придя в армию я начал постоянно говорить ротному, что хочу стать медиком — в результаты, меня сначала поставили стрелком-санитаром, а потом сделали боевым медиком взвода", — пояснил Козятинский.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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