Військовий психолог розповів, чим загрожує відсутність регулярних ротацій

Українські військові на фронті. Фото: Reuters

В Україні з 24 лютого 2022 року триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Тисячі українців стали на захист Батьківщини. Місяць за місяцем військові виконують надскладні бойові задачі на передовій, виганяючи окупанта з нашої землі. Все це звичайно залишає свій відбиток на здоров'ї та психіці.

Ветеран АТО, блогер, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр Андрій Козінчук розповів в інтерв'ю "Главкому" про оптимальний термін ротації для солдата.

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Що таке ротація

Ротація — регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах. Вона широко практикується в умовах ведення бойових дій.

Оптимальний термін ротації для військових на "нулі"

За словами Козінчука, оптимальний термін ротації для військовослужбовця — 45 діб. Саме 45 днів тіло може інтенсивно працювати, дуже мало спати, а потім на 21 день треба піти на відновлення. Цього часу, як правило, достатньо, щоб поновити сили. Проте, на практиці втілити такий механізм практично нереально.

Він пояснив, що це подібна практика існує для мобільних підрозділів, правоохоронних органів, де немає величезної кількості техніки.

"Бо військові підрозділи зазвичай виїжджають на позиції з кухнями, шпиталями, танками, умовно, майстернями. Тобто це абсолютно автономний організм. Їм тільки для того, щоби виїхати та розгорнутися, потрібен тиждень. А коли вони їдуть, автомобілі ж, буває, ламаються, їх ремонтують. Це все час", — розповідає ветеран.

За цих умов ротація можлива у такому вигляді — частина підрозділу воює, ще одна частина відпочиває в умовно безпечному місці, а ще одна взагалі далеко від фронту.

"По-інакшому ротацію можна буде організувати, тільки якщо додасться у нас ще 200 тис. солдатів, або менш інтенсивними стануть бойові дії", — підкреслив психолог.

Він зауважив, що в Україні ротація ніяк не закріплена в правових документах. Але це питання надзвичайно важливе для боєздатності окремих підрозділів та підтримці морального духа всього війська.

"Я б хотів щоби хоча б внутрішні ротації у середині підрозділу були офіційно затверджені. Бо ми відправляємо людей на 10 днів на передову, а вони готові навіть на два тижні піти, подвиг вчинити, якщо вони чітко усвідомлюють, що за два тижні їх заберуть з передової та відправлять на відпочинок. А таких гарантій поки дати ніхто не може, бо війна мінлива", — каже Козінчук.

Військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: УНІАН

Які наслідки відсутності регулярних ротацій

Процедура необхідна для того, аби бійці могли фізично та психологічно відновитись, оскільки це безпосередньо впливає на ефективність та мотивацію.

Психолог, психотерапевт Центру психічного здоров’я Києво-Могилянської академії Павло Горбенко стверджує, що без повноцінного відпочинку ефективність бойового підрозділу може знижуватися на понад 50%.

"Підрозділ не може перебувати на передовій постійно, адже за таких умов людина виснажується, притуплюється увага. Боєць перестає реагувати з тою швидкістю, якої вимагає сучасний бій, коли потрібна миттєва реакція та опрацювання інформації з різних джерел. Тому необхідно виводити бійців для того, щоб психіка, організм мали можливість відновитися", — підкреслив спеціаліст.

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