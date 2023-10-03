Военный психолог рассказал, чем чревато отсутствие регулярных ротаций

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters

В Украине с 24 февраля 2022 года идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Тысячи украинцев встали на защиту Родины. Месяц за месяцем военные выполняют сверхсложные боевые задачи на передовой, выгоняя оккупанта из нашей земли. Все это обычно оставляет отпечаток на здоровье и психике.

Ветеран АТО, блоггер, а ныне заместитель командира инженерно-саперной роты по морально-психологическому обеспечению группы инженерного обеспечения 67 ОМБр Андрей Козинчук рассказал в интервью "Главкому" об оптимальном сроке ротации для солдата.

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Что такое ротация

Ротация — регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных или неблагоприятных условиях. Она широко практикуется в условиях ведения боевых действий.

Оптимальный срок ротации для военных на "нуле"

По словам Козинчука, оптимальный срок ротации для военнослужащего — 45 суток. Именно 45 дней тело может интенсивно работать, очень мало спать, а затем на 21 день нужно уйти на восстановление. Этого времени, как правило, достаточно, чтобы восстановить силы. Тем не менее на практике реализовать такой механизм практически нереально.

Он объяснил, что подобная практика существует для мобильных подразделений, правоохранительных органов, где нет огромного количества техники.

"Потому что военные подразделения обычно выезжают на позиции с кухнями, госпиталями, танками, условно, мастерскими. То есть это абсолютно автономный организм. Им только для того, чтобы выехать и развернуться, нужна неделя. А когда они едут, автомобили, бывает, ломаются, их ремонтируют. Это все время", — рассказывает ветеран.

В этих условиях ротация возможна в таком виде — часть подразделения воюет, еще одна часть отдыхает в условно безопасном месте, а еще одна далеко от фронта.

"Иначе ротацию можно будет организовать, только если прибавится у нас еще 200 тыс. солдат, или менее интенсивными станут боевые действия", — подчеркнул психолог.

Он отметил, что в Украине ротация никак не закреплена в правовых документах. Но этот вопрос чрезвычайно важен для боеспособности отдельных подразделений и поддержки морального духа всего войска.

"Я бы хотел, чтобы хотя бы внутренние ротации внутри подразделения были официально утверждены. Потому что мы отправляем людей на 10 дней на передовую, а они готовы даже на две недели уйти, подвиг совершить, если они четко осознают, что через две недели их заберут с передовой и отправят на отдых. А таких гарантий пока дать никто не может, потому что война изменчива", — говорит Козинчук.

Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: УНИАН

Какие последствия отсутствия регулярных ротаций

Процедура необходима для того, чтобы бойцы могли физически и психологически восстановиться, поскольку это оказывает непосредственное влияние на эффективность и мотивацию.

Психолог, психотерапевт Центра психического здоровья Киево-Могилянской академии Павел Горбенко утверждает, что без полноценного отдыха эффективность боевого подразделения может снижаться более чем на 50%.

"Подразделение не может находиться на передовой постоянно, ведь в таких условиях человек истощается, притупляется внимание. Боец перестает реагировать с той скоростью, которой требует современное сражение, когда нужна мгновенная реакция и обработка информации из разных источников. Поэтому необходимо выводить бойцов для того, чтобы психика, организм имели возможность восстановиться", — подчеркнул специалист.

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