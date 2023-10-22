Які системи ППО захищатимуть українське небо взимку

Сили ППО. Фото: Повітряні сили

З початку повномасштабної війни до наявних в України засобів ППО додалися системи західного виробництва. Зараз вдається збивати в середньому близько 70% цілей.

Інфографіку з системами ППО, які захищатимуть енергосистему взимку опублікував UA War Infographics.

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Так, на захисті українського неба стоять американські системи Patriot. Вони виявляють повітряні цілі у радіусі 180 км і здатні знищувати їх на відстані до 160 км та на висоті до 24 км. Patriot можуть збивати ворожі літаки, крилаті ракети, безпілотники та тактичні балістичні ракети.

Системи SAMT-T виробництва Італії та Франції виявляють цілі у радіусі 80 км та знищують їх на відстані до 120 км та висоті до 25 км. Однією з переваг системи є багатоканальність: один ЗРК може одночасно обстрілювати до 16 цілей.

Радянські С-300ПС також мають радіус виявлення до 180 км. Цілі ж вражають на відстані до 87 км та висоті до 27 км.

Американські Hawk цілі працюють на радіусі 350 км, а дальність ураження складає до 40 км на максимальній висоті 18 км. Ці комплекси можуть вражати цілі у складних погодних умовах та при застосуванні перешкод ворогом.

Німецькі IRIS-T бачать цілі у радіусі 250 км, а вражають їх на висоті до 20 км. Максимальна дальність ураження — до 40 км. Алгоритм наведення ракет поєднує використання супутникової навігації, інерційної системи наведення, отримання цілевказівки від РЛС та безпосереднє наведення ціль інфрачервоною голівкою самонаведення.

Радянський Бук М1 помічає цілі у радіусі до 160 км і здатен знищувати їх на максимальній дальності до 32 км та висоті до 22 км.

Фото: War Infographics

Системи NASAMS спільного виробництва Норвегії та США можуть виявляти цілі у радіусі 75 км та знищувати їх на відстані до 25 км і висоті до 8 км. За допомогою нього можна надійно захистити важливі об'єкти та міста від авіаційних ударів, а також знищувати крилаті ракети.

Італійські Aspide з радіусом виявлення 60 км вражають цілі на відстані до 25 км і висоті до 8 км. Комплекс може працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів. Вони призначені насамперед для захисту саме стратегічних об’єктів.

Французькі Crotale мають відмінні характеристики для боротьби з російськими літаками та крилатими ракетами і здатні обстрілювати одночасно чотири цілі. Вони можуть виявляти їх у радіусі 20 км і знищувати на висоті до 6 км, дальність ураження — до 10 км.

У німецьких Skyranger 30 радіус виявлення складає близько 20 км, а цілі знищують на відстані до 8 км. Належать до систем протиповітряної оборони ближньої дії, які дають можливість захищати мобільні сили та вразливі об’єкти критичної інфраструктури від атак бойових літаків, вертольотів чи крилатих ракет, а також від безпілотників та некерованих боєприпасів.

Американські системи ближньої дії Avenger знищують цілі на відстані до 6 км та на висоті до 4 км. Особливо ефективні для протиповітряного прикриття військ на марші та захисту вогневих позицій комплексів Patriot.

Німецькі Gepard бачать у радіусі 15 км, вражають цілі на відстані до 4 км і висоті до 3 км. Система здатна працювати з бойових порядків механізованих частин, прикривати колони на марші, завдавати ударів із засідок за допомогою РЛС, яка засікає повітряну ціль.

Британські Terrahawk Paladin називають "вбивцями "шахедів" — саме протидія дронам є їхнім основним призначенням. Це суперсучасна розробка, яку вперше застосують у бойових умовах в Україні і вона допоможе захистити українську інфраструктуру напередодні зими. Вона може використовувати ракетне озброєння і лазерне наведення c-UAS для знищення безпілотників на відстані до 2 км.

Фото: War Infographics

Нагадаємо, що речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що Україна бере засоби протиповітряної оборони в оренду. Однак, які країни надають нашій державі таку послугу, в Повітряних силах не називають.