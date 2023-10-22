Какие системы ПВО будут защищать украинское небо зимой

Силы ПВО. Фото: Воздушные силы

С начала полномасштабной войны к имеющимся у Украины средствам ПВО добавились системы западного производства. Сейчас удается сбивать в среднем около 70 процентов целей.

Инфографику с системами ПВО, которые будут защищать энергосистему зимой, опубликовал UA War Infographics.

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Да, на защите украинского неба стоят американские системы Patriot . Они обнаруживают воздушные цели в радиусе 180 км и способны уничтожать их на расстоянии до 160 км и на высоте до 24 км. Patriot могут сбивать вражеские самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и тактические баллистические ракеты.

Системы SAMT-T производства Италии и Франции определяют цели в радиусе 80 км и уничтожают их на расстоянии до 120 км и высоте до 25 км. Одним из преимуществ системы является многоканальность: один ЗРК может одновременно обстреливаться до 16 целей.

Советские С-300ПС также имеют радиус обнаружения до 180 км. Цели поражают на расстоянии до 87 км и высоте до 27 км.

Американские Hawk цели работают на радиусе 350 км, а дальность поражения составляет до 40 км на максимальной высоте 18 км. Эти комплексы могут поражать цели в сложных погодных условиях и при препятствии врагам.

Немецкие IRIS-T видят цели в радиусе 250 км, а поражают их на высоте до 20 км. Максимальная дальность поражения — до 40 км. Алгоритм наведения ракет объединяет использование спутниковой навигации, инерционной системы наведения, получение целеуказания от РЛС и непосредственное наведение целей инфракрасной головкой самонаведения.

Советский Бук М1 отмечает цели в радиусе до 160 км и способен уничтожать их на максимальной дальности до 32 км и высоте до 22 км.

Фото: War Infographics

Системы NASAMS совместного производства Норвегии и США могут обнаруживать цели в радиусе 75 км и уничтожать их на расстоянии до 25 км и высоте до 8 км. С помощью него можно надежно оградить важные объекты и города от авиационных ударов, а также уничтожать крылатые ракеты.

Итальянские Aspide с радиусом обнаружения 60 км поражают цели на расстоянии до 25 км и высоте до 8 км. Комплекс может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными по ЗРК других типов. Они предназначены, прежде всего, для защиты именно стратегических объектов.

Французские Crotale обладают отличными характеристиками для борьбы с российскими самолетами и крылатыми ракетами и способны обстреливать одновременно четыре цели. Они могут обнаруживать их в радиусе 20 км и уничтожать на высоте до 6 км, дальность поражения – до 10 км.

В немецких Skyranger 30 радиус обнаружения составляет около 20 км, а цели уничтожают на расстоянии до 8 км. Входят в систему противовоздушной обороны ближнего действия, позволяющие защищать мобильные силы и уязвимые объекты критической инфраструктуры от атак боевых самолетов, вертолетов или крылатых ракет, а также от беспилотников и неуправляемых боеприпасов.

Американские системы ближнего действия Avenger с уничтожающими цели на расстоянии до 6 км и на высоте до 4 км. Особенно эффективны для противовоздушного прикрытия войск на марше и защиты огневых позиций комплексов Patriot.

Немецкие Gepard видят в радиусе 15 км, поражают цели на расстоянии до 4 км и высоте до 3 км. Система способна работать с боевых порядков механизированных частей, прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад с помощью засекающей воздушную цель РЛС.

Британские Terrahawk Paladin называют "убийцами "шахедов" — именно противодействие дронам является их основным назначением. Это суперсовременная разработка, которую впервые применят в боевых условиях в Украине и она поможет защитить украинскую инфраструктуру накануне зимы. Она может использовать ракетное вооружение и лазерное наведение c-UAS для уничтожения беспилотников на расстоянии до 2 км.

Фото: War Infographics

Напомним, что спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду. Однако какие страны предоставляют нашему государству такую услугу, в Воздушных силах не называют.