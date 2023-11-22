Робота в ЗСУ — які вакансії пропонують обмежено придатним військовим — список

Збори з психологами військових частин ДШВ у Житомирі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Військовослужбовець під час несення військової служби та участі у бойових діях може отримати травму, поранення, контузію або ж заробити хронічне захворювання. У такому разі ВЛК може визнати його непридатним або обмежено придатним. Остання категорія непридатна до служби у ДШВ, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Проте, може й надалі проходити військову службу за іншими спеціальностями, до прикладу, у підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, інших установах, організаціях чи навчальних закладах.

Які вакансії пропонують обмежено придатним військовослужбовцям у ЗСУ та де їх знайти самотужки, розповідає РБК-Україна.

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Обмежено придатний військовослужбовець може самотужки шукати нове місце роботи, якщо:

чинне командування згодне "відпустити" його працювати на іншій посаді (в іншому батальйоні, бригаді, військовій частині);

його командири готові витратити час, щоб зібрати та підписати всі необхідні документи щодо переведення;

він має відповідні для нової посади знання, навички та освіту.

Військовослужбовець подає документи капітану. Фото: google.com

Де шукати нову спеціальність обмежено придатним військовим

Наразі в Україні дуже мало вакансій, які підходять для обмежено придатних військових. Тож є ризик стикнутися з чергами та жорстким конкурсним відбором. Проте, хто шукає, той обов'язково знайде.

Допомогти у пошуку потрібної вакансії можуть:

побратими, друзі або знайомі;

спеціалізовані портали з пошуку роботи;

сайти та офіційні сторінки у соціальних мережах окремих батальйонів, бригад чи військових частин;

спеціалізовані платформи, що допомагають військовим командирам знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а всім охочим — долучитись до Сил оборони.

Які вакансії пропонують у ЗСУ обмежено придатним

Так, до прикладу, на платформі Army The Lobby X, військовослужбовцям з обмеженою придатністю доступні такі вакансії:

офіцер відділення персоналу;

інструктор з військової підготовки;

спеціаліст з навчання користувачів;

діловод;

спеціаліст з кібербезпеки;

оператор БпАК;

консультант з обліку техніки та керування ремонтами;

експерт зі складської логістики;

лікар;

юрист;

перекладач;

керівник гарячої лінії;

керівник команди дата-аналітиків;

начальник зв'язку підрозділу;

технік автоматизованих систем управління;

керівник напряму "Управління персоналом";

керівник напрямку "Оборонне планування";

проєктний менеджер;

експерт ERP з MM;

консультант SAP;

координатор напряму на проєкті SAP;

експерт SAP MM К2;

Product Manager;

Project Management Officer Lead;

Linux Security Expert;

Windows Security Expert.

Працівник ТЦК та СП, старший лейтенант. Скріншот з Youtube

Про які важливі зміни має знати військовослужбовець

Ще наприкінці серпня 2023 року Міністерство оборони України своїм наказом затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби. Також документом впорядковано й деталізовано проходження служби обмежено придатними особами.

У наказі зазначено, що ВЛК зобов'язана одночасно:

приймати постанову про обмежену придатність до військової служби (внаслідок захворювання, поранення, контузії, каліцтва і т.ін.);

приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за іншою конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за поточною військовою спеціальністю, командир частини (перед переміщенням цієї особи на іншу посаду) може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

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