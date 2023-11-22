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Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным — полный список

22 ноября 2023 05:58
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Работа в ВСУ — какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военным — список
Собрание с психологами воинских частей ДШВ в Житомире. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военнослужащий во время несения военной службы и участия в боевых действиях может получить травму, ранение, контузию или заработать хроническое заболевание. В таком случае ВВК может признать его непригодным или ограниченно пригодным. Последняя категория непригодна к службе в ДШВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Однако, может и дальше проходить военную службу по другим специальностям, к примеру, в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях.

Какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военнослужащим в ВСУ и где их найти своими силами, рассказывает РБК-Украина.

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При каких условиях ограниченно пригодный военный может заняться поиском новой должности

Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:

  • действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части);
  • его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы по переводу;
  • он имеет соответствующие новой должности знания, навыки и образование.

 

Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным
Военнослужащий предоставляет документы капитану. Фото: google.com

Где искать новую специальность ограниченно пригодным военным

Пока в Украине очень мало вакансий, которые подходят для ограничено пригодных военных. Поэтому есть риск столкнуться с очередями и жестким конкурсным отбором. Однако кто ищет, тот обязательно найдет.

Помочь в поиске нужной вакансии могут:

  • собратья, друзья или знакомые;
  • специализированные порталы по поиску работы;
  • сайты и официальные страницы в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей;
  • специализированные платформы, помогающие военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим присоединиться к Силам обороны.

Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным

Так, к примеру, на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной годностью доступны следующие вакансии:

  • офицер отделения персонала;
  • инструктор по военной подготовке;
  • специалист по обучению пользователей;
  • деловод;
  • специалист по кибербезопасности;
  • оператор БпАК;
  • консультант по учету техники и управлению ремонтами;
  • эксперт по складской логистике;
  • врач;
  • юрист;
  • переводчик;
  • руководитель горячей линии;
  • руководитель команды дата-аналитиков;
  • начальник связи подразделения;
  • техник автоматизированных систем управления;
  • руководитель направления "Управление персоналом";
  • руководитель направления "Оборонное планирование";
  • проектный менеджер;
  • эксперт ERP по MM;
  • консультант SAP;
  • координатор направления на проекте SAP;
  • эксперт SAP MM К2;
  • Product Manager;
  • Project Management Officer Lead;
  • Linux Security Expert;
  • Windows Security Expert.

 

Как найти работу ограниченно подходящим военным
Работник ТЦК и СП старший лейтенант. Скриншот с Youtube

О каких важных изменениях должен знать военнослужащий

Еще в конце августа 2023 Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе. Также документ упорядочивает и детализирует прохождение службы ограничено пригодными лицами.

В приказе указано, что ВВК обязана одновременно:

  • принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.);
  • принимать постановление о годности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности.

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВвК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

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