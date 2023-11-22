Работа в ВСУ — какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военным — список

Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным — полный список
Военнослужащий во время несения военной службы и участия в боевых действиях может получить травму, ранение, контузию или заработать хроническое заболевание. В таком случае ВВК может признать его непригодным или ограниченно пригодным. Последняя категория непригодна к службе в ДШВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Однако, может и дальше проходить военную службу по другим специальностям, к примеру, в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях.
Какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военнослужащим в ВСУ и где их найти своими силами, рассказывает РБК-Украина.
При каких условиях ограниченно пригодный военный может заняться поиском новой должности
Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:
- действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части);
- его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы по переводу;
- он имеет соответствующие новой должности знания, навыки и образование.
Где искать новую специальность ограниченно пригодным военным
Пока в Украине очень мало вакансий, которые подходят для ограничено пригодных военных. Поэтому есть риск столкнуться с очередями и жестким конкурсным отбором. Однако кто ищет, тот обязательно найдет.
Помочь в поиске нужной вакансии могут:
- собратья, друзья или знакомые;
- специализированные порталы по поиску работы;
- сайты и официальные страницы в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей;
- специализированные платформы, помогающие военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим присоединиться к Силам обороны.
Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным
Так, к примеру, на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной годностью доступны следующие вакансии:
- офицер отделения персонала;
- инструктор по военной подготовке;
- специалист по обучению пользователей;
- деловод;
- специалист по кибербезопасности;
- оператор БпАК;
- консультант по учету техники и управлению ремонтами;
- эксперт по складской логистике;
- врач;
- юрист;
- переводчик;
- руководитель горячей линии;
- руководитель команды дата-аналитиков;
- начальник связи подразделения;
- техник автоматизированных систем управления;
- руководитель направления "Управление персоналом";
- руководитель направления "Оборонное планирование";
- проектный менеджер;
- эксперт ERP по MM;
- консультант SAP;
- координатор направления на проекте SAP;
- эксперт SAP MM К2;
- Product Manager;
- Project Management Officer Lead;
- Linux Security Expert;
- Windows Security Expert.
О каких важных изменениях должен знать военнослужащий
Еще в конце августа 2023 Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе. Также документ упорядочивает и детализирует прохождение службы ограничено пригодными лицами.
В приказе указано, что ВВК обязана одновременно:
- принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.);
- принимать постановление о годности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности.
В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВвК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.
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