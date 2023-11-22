Работа в ВСУ — какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военным — список

Собрание с психологами воинских частей ДШВ в Житомире. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Военнослужащий во время несения военной службы и участия в боевых действиях может получить травму, ранение, контузию или заработать хроническое заболевание. В таком случае ВВК может признать его непригодным или ограниченно пригодным. Последняя категория непригодна к службе в ДШВ, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Однако, может и дальше проходить военную службу по другим специальностям, к примеру, в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, других учреждениях, организациях или учебных заведениях.

Какие вакансии предлагают ограниченно пригодным военнослужащим в ВСУ и где их найти своими силами, рассказывает РБК-Украина.

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При каких условиях ограниченно пригодный военный может заняться поиском новой должности

Ограниченно пригодный военнослужащий может самостоятельно искать новое место работы, если:

действующее командование согласно "отпустить" его работать на другой должности (в другом батальоне, бригаде, воинской части);

его командиры готовы потратить время, чтобы собрать и подписать все необходимые документы по переводу;

он имеет соответствующие новой должности знания, навыки и образование.

Военнослужащий предоставляет документы капитану. Фото: google.com

Где искать новую специальность ограниченно пригодным военным

Пока в Украине очень мало вакансий, которые подходят для ограничено пригодных военных. Поэтому есть риск столкнуться с очередями и жестким конкурсным отбором. Однако кто ищет, тот обязательно найдет.

Помочь в поиске нужной вакансии могут:

собратья, друзья или знакомые;

специализированные порталы по поиску работы;

сайты и официальные страницы в социальных сетях отдельных батальонов, бригад или воинских частей;

специализированные платформы, помогающие военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а всем желающим присоединиться к Силам обороны.

Какие вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным

Так, к примеру, на платформе Army The Lobby X, военнослужащим с ограниченной годностью доступны следующие вакансии:

офицер отделения персонала;

инструктор по военной подготовке;

специалист по обучению пользователей;

деловод;

специалист по кибербезопасности;

оператор БпАК;

консультант по учету техники и управлению ремонтами;

эксперт по складской логистике;

врач;

юрист;

переводчик;

руководитель горячей линии;

руководитель команды дата-аналитиков;

начальник связи подразделения;

техник автоматизированных систем управления;

руководитель направления "Управление персоналом";

руководитель направления "Оборонное планирование";

проектный менеджер;

эксперт ERP по MM;

консультант SAP;

координатор направления на проекте SAP;

эксперт SAP MM К2;

Product Manager;

Project Management Officer Lead;

Linux Security Expert;

Windows Security Expert.

Работник ТЦК и СП старший лейтенант. Скриншот с Youtube

О каких важных изменениях должен знать военнослужащий

Еще в конце августа 2023 Министерство обороны Украины своим приказом утвердило новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе. Также документ упорядочивает и детализирует прохождение службы ограничено пригодными лицами.

В приказе указано, что ВВК обязана одновременно:

принимать постановление об ограниченной пригодности к военной службе (в результате заболевания, ранения, контузии, увечья и т.п.);

принимать постановление о годности военнослужащего к службе по другой конкретной военной специальности.

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по текущей военной специальности, командир части (перед перемещением этого лица на другую должность) может направить его на ВвК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

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