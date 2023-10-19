Роботу ВЛК буде змінено — у Міноборони України зробили важливу заяву

Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

В Україні понад 20 місяців тривають загальна мобілізація та воєнний стан. За цей період владі вдалося виправити багато помилок в роботі військкоматів та вдосконалити роботу військово-лікарських комісій. Однак питань все ще вистачає. Тому найближчим часом Міністерство оборони планує запровадити низку важливих змін, які стосуватимуться проходження ВЛК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Так, за її словами, у планах Міноборони є внесення змін в системі документообігу стосовно проходження ВЛК.

"Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документів, які регулюють облік військовослужбовців. Військовий після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді "ідуть за ним". Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення", — зазначила Калмикова.

Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова. Фото: google.com

Заступниця міністра оборони також додала, що в Україні тисячі людей, які намагаються уникнути захисту своєї країни. Тому відомство готує шляхи розв'язання цього питання.

"ВЛК — це друга частина, перша лежить у частині обліку військовозобов'язаних. На жаль, ми бачимо багато ситуацій, коли намагаються уникнути будь-яким чином необхідності захищати свою країну. Дуже багато є людей, це вимірюється в десятках і сотнях тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації. Також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання", — підкреслила заступниця міністра оборони.

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