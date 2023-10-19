Работа ВВК будет изменена — в Минобороны Украины сделали важное заявление

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

В Украине более 20 месяцев длятся всеобщая мобилизация и военное положение. За этот период власти удалось исправить много ошибок в работе военкоматов и усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий. Однако вопросов все еще достаточно. Поэтому в ближайшее время Министерство обороны планирует ввести ряд важных изменений, касающихся прохождения ВВК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Читайте также:

Так, по ее словам, в планах Минобороны есть внесение изменений в систему документооборота по прохождению ВВК.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документов, регулирующих учет военнослужащих. Военный после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде "следуют за ним". Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", — отметила Калмыкова.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова. Фото: google.com

Замминистра обороны также добавила, что в Украине есть тысячи людей, пытающихся избежать защиты своей страны. Поэтому ведомство готовит пути решения этого вопроса.

"ВВК — это вторая часть, первая лежит в части учета военнообязанных. К сожалению, мы видим много ситуаций, когда пытаются избежать разным образом необходимости защищать свою страну. Очень много людей, это измеряется в десятках и сотнях тысяч, которые создают для себя условия для избежания мобилизации. Также готовятся изменения к нормативно-правовым актам, которые помогут урегулировать этот вопрос", — подчеркнула замминистра обороны.

Ранее мы сообщали, как украинским военным обжаловать решение ВВК.

Напомним, мы рассказывали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

Также мы писали, какие документы необходимы украинцам для прохождения ВВК.