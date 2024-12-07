Відключення світла в Україні - прогноз ексміністра енергетики - новини

Один із розбитих російськими ракетами енергооб'єктів в Україні. Фото: FB/ДТЕК

По скільки годин без світла українці сидітимуть взимку та як відбувається відновлення енергетики після 11 ракетного обстрілу тільки за цей рік — у бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олексій Оржель, ексміністр енергетики та захисту навколишнього середовища України.

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Якою є ситуація в енергетичній системі України після вже 11 масованої ракетної атаки за цей рік?

— Давайте розділимо ситуацію до того, як ми входили до опалювального сезону і що у нас після другої масованої атаки за цей місяць. Рашисти б'ють по іншому і б'ють комплексно. Вони змінюють логіку атаки і комбінацію зброї.

Потенційно у нас міг бути дефіцит, залежало від пікових навантажень у моментах мінусових великих температур. Тобто, якщо 3 дні мінус 10 — це було пікове навантаження. Дійсно, у нас могла бути така ситуація, що десь одна черга відключення вимушена, але була б.

На сьогодні треба говорити, що відбувається відновлення системи транспортування, це високовольтні лінії. Це для того, щоб від великої генерації передати електрику споживачам. І рашисти, на жаль, били по об'єктам, які забезпечують видачу потужності в мережі від атомних станцій.

Через це ми вимушено зменшували потужність, яку несуть атомні станції. Наразі відбувається відновлення і ми бачимо, як потрошку зменшуються графіки відключень.

Якщо говорити відверто, то деякі об'єкти у нас відновлені. Вони не нові, тобто їх намагалися полагодити там, де це можливо. Вони можуть працювати, але нести аварійні ризики. Це також величезний виклик, коли навіть під час великих навантажень у нас можуть бути аварії не через атаки рашистів, а тому, що вони або вже пошкоджені або ж обладнання несе понаднормові навантаження.

Олексій Оржель та Галина Остаповець. Фото: Скріншот відео

Є два величезних фактори: погода і додаткові обстріли рашистів. Якщо ми зможемо в поточному режимі проходити, то матимемо десь до 2-3 черг відключення при мінусових температурах. Якщо у нас буде більш-менш помірна зима, десь 0 плюс – відключення можуть скоротитися до одної-двох черг. Якщо у нас буде виходити дійсно із імпортом, тому що є фінансові.

На сьогодні обмеження по імпорту, тобто ми будемо повністю утилізувати те, що дають нам партнери. Це 2,1 Гвг. Загалом дійсно можемо прийти до якоїсь одної черги. І можливо, у період, наприклад, найменшого навантаження – на свята.

Як результат, тоді у нас може не бути відключень. Але якщо будуть атаки рашистів, а вони будуть, і погода... Відверто, то нам пощастило із зимами, адже попередні були без критичних температур, і ми їх проходили досить нормально. Може, третя буде такою самою.

Дві-три-чотири черги – це 8-12, а то й 16 годин відключень, так?

— Насправді до 12 годин, але це поки найпесимістичніший сценарій. На сьогодні відключення тривають приблизно 8 годин. Деякі потужності будуть відновлені, адже в рамках energy community поставляється багато обладнань. Є певний запас обладнання для відновлення інфраструктури, просто для цього потрібен деякий час. Адже рашисти, наприклад, б’ють касетними снарядами і енергетики заходять на відновлення десь на другу добу після обстрілів.

Тому й перші два дні після обстрілів у нас найжорсткіші відключення. Ну і ще одне – зазвичай, ворог б’є після того, як пошкоджені енергооб’єкти більш-менш відновлюють.

— По-перше, ми історично знаємо системи один одного. Вони розуміють, куди вони били раніше і б'ють по критичним для системи об'єктам. Дійсно намагаються вдарити у найболючіші місця. І тут насправді іде протистояння поміж ППО, які мають захистити ці об'єкти, і терористичними завданнями рашистів. Тому критичні елементи маємо захищати максимально.

Фізичний захист до кінця не доведений, десь він розпочатий, десь на якомусь етапі реалізований. А ще у нас можуть бути різні атаки, неочікувані. Наприклад, диверсії.

Очевидно, найскладніша ситуація із електрикою буде у прифронтових містах та селах. До чого готуватися там?

— Якщо побувати у тих регіонах, можна побачити, що там розбита інфраструктура. В першу чергу – розподільча. Іноді кабелі просто накинуті, а іноді у якесь містечко приїжджає розподільча компанія, ставить трансформатор і розкидує мережі, щоб якось заживити.

Те ж саме із газорозподільними мережами. Це абсолютно безпроектні рішення, тимчасові. Насправді це величезні виклики. Адже часто інфраструктуру відновити важко, а часто й неможливо. Наші енергетики роблять дійсно героїчну роботу.