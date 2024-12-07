Отключение света в Украине - прогноз экс-министра энергетики - новости

Один из разбитых российскими ракетами энергообъектов в Украине. Фото: FB/ДТЭК

По сколько часов без света украинцы будут сидеть зимой и как происходит возобновление энергетики после 11 ракетного обстрела только за этот год — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Оржель, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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– Давайте разделим ситуацию до того, как мы входили в отопительный сезон и что у нас после второй массированной атаки за месяц. Рашисты бьют иначе и бьют комплексно. Они поменяли логику атак и комбинацию оружия.

Потенциально у нас мог быть дефицит, зависевший от пиковых нагрузок в моментах минусовых больших температур. То есть, если 3 дня минус 10 – это была пиковая нагрузка. Действительно, у нас могла быть такая ситуация, что одна очередь отключения вынуждена, но была бы.

На сегодняшний день нужно говорить, что происходит восстановление системы транспортировки, это высоковольтные линии. Это для того, чтобы от большого поколения передать электричество потребителям. И рашисты, к сожалению, били по объектам, обеспечивающим выдачу мощности в сети от атомных станций.

Поэтому мы вынужденно уменьшали мощность, которую несут атомные станции. Сейчас происходит восстановление и мы видим, как постепенно уменьшаются графики отключений.

Если говорить откровенно, некоторые объекты у нас восстановлены. Они не новые, то есть их пытались починить там, где это возможно. Они могут работать, но также могут нести аварийные опасности. Это также огромный вызов, когда даже во время больших нагрузок у нас могут быть аварии не из-за атаки рашистов, а потому, что они либо уже повреждены, либо оборудование несет сверхурочные нагрузки.

Алексей Оржель и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

Есть два огромных фактора: погода и дополнительные обстрелы рашистов. Зимой будет где-то до 2-3 очередей отключения при минусовых температурах. Если у нас будет более или менее умеренная зима, где-то 0 плюс – отключения могут сократиться до одной-двух очередей.

Если у нас будет выходить действительно с импортом, потому что есть финансовые ограничения по импорту, то есть мы будем полностью утилизировать то, что дают нам партнеры. Это 2,1 ГВГ. В общем, действительно можем прийти к какой-то одной очереди. И возможно, в период, например, малейшей нагрузки – на праздники.

Как результат, тогда у нас может быть не отключений. Но если будут атаки рашистов, а они будут, и погода... Откровенно, нам повезло с зимами, ведь предыдущие были без критических температур, и мы их проходили достаточно нормально. Может, третья будет такой же.

Две-три-четыре очереди – это 8-12, а то и 16 часов отключений, да?

— На самом деле до 12 часов, но это пока пессимистический сценарий. На сегодняшний день отключения продолжаются примерно 8 часов. Некоторые мощности будут восстановлены, ведь в рамках energy community поставляется множество оборудований. Есть определенный запас оборудования для восстановления инфраструктуры, просто для этого нужно некоторое время. Ведь рашисты, например, бьют кассетными снарядами и энергетики заходят на восстановление где-то на вторые сутки после обстрелов.

Потому и первые два дня после обстрелов у нас самые жесткие отключения. Ну и еще одно – обычно враг бьет после того, как поврежденные энергообъекты более или менее восстанавливают.

– Во-первых, мы исторически знаем системы друг друга. Они понимают, куда они били раньше и бьют по критическим для системы объектам. Действительно пытаются ударить в самые болезненные места. И здесь действительно идет противостояние между ПВО, которое должны защитить эти объекты, и террористическими задачами рашистов. Поэтому критические элементы должны защищать максимально.

Физическая защита до конца не доведена, где-то она начата, где-то на каком-то этапе реализована. А еще у нас могут быть разные атаки, неожиданные. К примеру, диверсии.

Очевидно, сложной ситуация с электричеством будет в прифронтовых городах и селах. К чему готовиться там?

— Если побывать в этих регионах, можно увидеть, что там разбита инфраструктура. В первую очередь – распределительная. Иногда кабели просто наброшены, а иногда в какой-то городок приезжает распределительная компания, ставит трансформатор и разбрасывает сети, чтобы как-то заживить население.

То же с газораспределительными сетями. Это абсолютно беспроектные решения, временные. На самом деле, это огромные вызовы. Ведь часто инфраструктуру восстановить сложно, а зачастую и невозможно. Наши энергетики делают действительно героическую работу.