Якими є перспективи українського ВПК на світовому ринку військової техніки

Станція радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Фото: УНІАН

Україні по силам повернути собі провідні позиції на світовому ринку військової техніки. Одним із найяскравіших зразків вітчизняної техніки, яку вже побачив світ, була станція радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Україна, нагадав Снєгирьов, до певного моменту займала одне із провідних місць на світовому ринку військової техніки.

"Причому наш ВПК мав можливість постачати широкий спектр зразків озброєння", — підкреслив експерт.

Підзабута станція "Кольчуга" і повоєнні перспективи

Одним із найяскравіших зразків військової техніки виробництва України Дмитро Снєгирьов назвав автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

"Про "Кольчугу", яка є блискучою розробкою, чомусь усі забули", — констатував експерт.

Але, наголосив він, перспективи післявоєнної української експансії на світовий військовий ринок є хорошими, зокрема, і щодо ракетної техніки.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.