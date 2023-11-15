Якими є перспективи українського ВПК на світовому ринку військової техніки
Україні по силам повернути собі провідні позиції на світовому ринку військової техніки. Одним із найяскравіших зразків вітчизняної техніки, яку вже побачив світ, була станція радіотехнічної розвідки "Кольчуга".
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Минулі успіхи українського ВПК
Україна, нагадав Снєгирьов, до певного моменту займала одне із провідних місць на світовому ринку військової техніки.
"Причому наш ВПК мав можливість постачати широкий спектр зразків озброєння", — підкреслив експерт.
Підзабута станція "Кольчуга" і повоєнні перспективи
Одним із найяскравіших зразків військової техніки виробництва України Дмитро Снєгирьов назвав автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".
"Про "Кольчугу", яка є блискучою розробкою, чомусь усі забули", — констатував експерт.
Але, наголосив він, перспективи післявоєнної української експансії на світовий військовий ринок є хорошими, зокрема, і щодо ракетної техніки.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.
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