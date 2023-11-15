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Каковы перспективы украинского ВПК на мировом рынке военной техники

15 ноября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Каковы перспективы украинского ВПК на мировом рынке военной техники
Станция радиотехнической разведки "Кольчуга". Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украине по силам вернуть себе ведущие позиции на мировом рынке военной техники . Одним из самых ярких образцов отечественной техники, уже увидевшей свет, была станция радиотехнической разведки "Кольчуга".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Украина, напомнил Снегирев, до поры до времени занимала одно из ведущих мест на мировом рынке военной техники.

"Причем наш ВПК имел возможность поставлять широкий спектр образцов вооружения", — подчеркнул эксперт.

Подзабытая станция "Кольчуга" и послевоенные перспективы

Одним из самых ярких образцов военной техники производства Украины Дмитрий Снегирев назвал автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".

"О "Кольчуге", которая является блестящей разработкой, почему-то все забыли", — констатировал эксперт.

Но, подчеркнул он, перспективы послевоенной украинской экспансии на мировой военный рынок хороши, в частности, и в отношении ракетной техники.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist о том, что Украине нужны новейшие военные технологии, в том числе и для усиления зенитно-ракетной компоненты.

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