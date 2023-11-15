Каковы перспективы украинского ВПК на мировом рынке военной техники

Станция радиотехнической разведки "Кольчуга". Фото: УНИАН

Украине по силам вернуть себе ведущие позиции на мировом рынке военной техники . Одним из самых ярких образцов отечественной техники, уже увидевшей свет, была станция радиотехнической разведки "Кольчуга".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Былые успехи украинского ВПК

Украина, напомнил Снегирев, до поры до времени занимала одно из ведущих мест на мировом рынке военной техники.

"Причем наш ВПК имел возможность поставлять широкий спектр образцов вооружения", — подчеркнул эксперт.

Подзабытая станция "Кольчуга" и послевоенные перспективы

Одним из самых ярких образцов военной техники производства Украины Дмитрий Снегирев назвал автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".

"О "Кольчуге", которая является блестящей разработкой, почему-то все забыли", — констатировал эксперт.

Но, подчеркнул он, перспективы послевоенной украинской экспансии на мировой военный рынок хороши, в частности, и в отношении ракетной техники.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist о том, что Украине нужны новейшие военные технологии, в том числе и для усиления зенитно-ракетной компоненты.