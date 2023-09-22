З військовим на фронті немає зв'язку — куди звертатися рідним — алгоритм дій

Український військовий в бою на передовій. Фото: Генштаб ВСУ

В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Наші захисники та захисниці щоденно боронять державу та звільнюють окуповані території від ворога. Однак щодня десятки людей втрачають зв'язок з рідними на фронті.

Як слід діяти та куди звертатися рідним та близьким військовослужбовця, якщо зв'язок з ним був втрачений або якщо захисник відсутній довше ніж зазвичай, детальне роз'яснення опублікувала пресслужба Міністерства реінтеграції.

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Щоб зменшити ризик втрати контакту, у МОУ радять військовим та їхнім родинам попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:

визначити періодичність, з якою відбуватиметься контакт;

домовитись, хто телефонує першим та у який час;

обговорити, за яких обставин рідним захисника слід звертатися до його командирів чи бойових побратимів.

Зник зв'язок із військовим на фронті — алгоритм дій

Не варто панікувати, коли дзвінка або повідомлення не дочекалися вчасно. Інколи відсутність зв'язку можна пояснити об'єктивними причинами. Часто на лінії фронту його може просто не бути.

Якщо ви не можете додзвонитися або немає зворотної відповіді від військового довше, ніж зазвичай, тоді дотримуйтесь простих інструкцій:

Якщо зв'язок відсутній понад 3 доби, необхідно звернутися за інформацією до безпосереднього командира зниклого бійця. Якщо і з ним не вдається зв'язатися, тоді звертайтеся до командира частини. Крім цього, допомогти може заступник з морально-психологічного забезпечення. Якщо військовослужбовець зник на 10 і більше днів і отримати інформацію від командира також не вдається, тоді рекомендується дізнатись про те, що трапилось, у територіальному центрі комплектування, від якого захисника було мобілізовано.

У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером: 0 800 500 442.

Український військовослужбовець. Фото: Depositphotos

Яку інформацію про військового необхідно знати рідним обов'язково

При зарахуванні/перебуванні у ЗСУ/ ТРО/ Нацполіції тощо, родина Захисника має обов’язково зібрати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

копію паспорта;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату з якого був мобілізований Захисник;

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

посаду та звання, військово-облікову спеціальність (якщо відомо);

індивідуальний податковий номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан копію) чи жетону;

прізвище, ім’я та по батькові та контакти безпосереднього командира;

прізвище, ім’я та по батькові, контакти командира частини;

прізвище, ім’я та по батькові та контакти колег по службі, побратимів;

телефон "гарячої лінії" частини, бригади, угруповання.

Чому не можна розповсюджувати в соцмережах інформацію про зниклих військових

Фахівці закликають у жодному разі не публікувати в соціальних мережах фото чи відео захисника у військовій формі з локацією останнього місця його перебування (зникнення) та вказанням номера військової частини.

Розголос вказаної інформації може нашкодити здоров’ю чи життю захисника, чи створити перешкоди його пересуванню. Трапляються випадки, коли місцеві жителі переховують бійців або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення у цивільному одязі.

Нагадаємо, ми писали, як діяти та куди звертатися, якщо військовий потрапив у полон.

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