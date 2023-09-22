С военным на фронте нет связи — куда обращаться родным — алгоритм действий

Украинский военный в бою на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине уже второй год идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Наши защитники и защитницы ежедневно защищают государство и освобождают оккупированные территории от врага. Однако каждый день десятки людей теряют связь с родными на фронте.

Как следует действовать и куда обращаться родным и близким военнослужащего, если связь с ним была потеряна или если защитник отсутствует дольше обычного, детальное разъяснение опубликовала пресс-служба Министерства реинтеграции.

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Чтобы уменьшить риск потери контакта, в МОУ советуют военным и их семьям предварительно договориться о правилах связи, в частности:

определить периодичность, с которой будет происходить контакт;

договориться, кто звонит по телефону первым и в какое время;

обсудить, при каких обстоятельствах родным защитника следует обращаться к его командирам или боевым друзьям.

Исчезла связь с военным на фронте — алгоритм действий

Не стоит паниковать, когда звонка или сообщения не дождались вовремя. Иногда отсутствие связи можно объяснить объективными причинами. Зачастую на линии фронта его может просто не быть.

Если вы не можете дозвониться или нет обратного ответа от военного дольше обычного, следуйте простым инструкциям:

Если связь отсутствует более 3-х суток, необходимо обратиться за информацией к непосредственному командиру пропавшего бойца. Если и с ним не удается связаться, обращайтесь к командиру части. Кроме этого, помочь может заместитель по морально-психологическому обеспечению. Если военнослужащий исчез на 10 и более дней и получить информацию от командира также не удается, тогда рекомендуется узнать о случившемся в территориальном центре комплектования, от которого защитник был мобилизован.

При возникновении дополнительных вопросов родные могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру: 0 800 500 442.

Украинский военнослужащий. Фото: Depositphotos

Какую информацию о военном необходимо знать родным обязательно

При зачислении/нахождении в ВСУ/ТРО/Нацполиции и т.п. семья Защитника должна обязательно собрать следующую информацию:

фамилия, имя и отчество;

дату рождения;

копию паспорта;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата из которого был мобилизован Защитник;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность и звание, военно-учетную специальность (если известно);

индивидуальный налоговый номер, номер военного билета или временного военного билета (скан копию) или жетона;

фамилия, имя и отчество и контакты непосредственного командира;

фамилия, имя и отчество, контакты командира части;

фамилия, имя и отчество и контакты сослуживцев, собратьев;

телефон "горячей линии" части, бригады, группировки.

Почему нельзя распространять в соцсетях информацию о пропавших военных

Специалисты призывают в любом случае не публиковать в социальных сетях фото или видео защитника в военной форме с локацией последнего места его пребывания (исчезновения) и указанием номера воинской части.

Огласка указанной информации может навредить здоровью или жизни защитника, или создать препятствия его передвижению. Бывают случаи, когда местные жители скрывают бойцов или же они самостоятельно пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

Напомним, мы писали, как действовать и куда обращаться, если военный попал в плен.

Также мы рассказывали, какие документы обязательно должны быть в семьях военных.