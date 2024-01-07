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Японія виділила 37 млн доларів Україні — на що підуть кошти

7 січня 2024 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Японія виділила 37 млн доларів Україні — на що підуть кошти
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час візиту до Києва заявила про виділення Україні 37 мільйонів доларів. Кошти призначені для закупівлі систем для виявлення дронів.

Про це вона сказала під час брифінгу після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Японія виділила кошти Україні

Камікава засудила атаки Росії по Україні ракетами та безпілотниками навіть під час новорічних свят.

"Висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", — сказала очільниця МЗС.

Вона наголосила, що метою її візиту до Києва є підтримка з боку Японії.

Також там у рамках допомоги допоможуть закупити Україні системи для виявлення безпілотників.

"Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", — зазначила Камікава.

Крім того, Японія надала п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів.

Нагадаємо, що японська міністерка закордонних справ Йоко Камікава здійснила раптовий візит до України у неділю, 7 січня. Мета поїздки — заявити про намір Японії продовжувати підтримувати Україну через те, що вона потерпає від російської агресії.

Також ми писали, що Італія очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік. Раніше у цій групі головувала Японія.

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