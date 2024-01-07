Япония выделила 37 млн долларов Украине — на что пойдут деньги

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время визита в Киев заявила о выделении Украине 37 миллионов долларов. Средства предназначены для закупки систем для обнаружения дронов.

Об этом она сказала на брифинге после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Камикава осудила атаки России по Украине ракетами и беспилотниками даже во время новогодних праздников.

"Выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужеству украинского народа, так долго обороняющегося против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", — сказала глава МИД.

Она подчеркнула, что целью ее визита в Киев является поддержка со стороны Японии.

Также там в рамках помощи помогут закупить Украине системы обнаружения беспилотников.

"Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", — отметила Камикава.

Кроме того, Япония предоставила пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов.

Напомним, что японское министерство иностранных дел Йоко Камикава совершило внезапный визит в Украину в воскресенье, 7 января. Цель поездки — заявить о намерении Японии продолжать поддерживать Украину из-за того, что она страдает от российской агрессии.

Также мы писали, что Италия возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины на 2024 год. Ранее в этой группе председательствовала Япония.