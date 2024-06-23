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Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці

23 червня 2024 04:47
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уранці 23 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ракетного удару
Ракета в небі. Фото ілюстративне: epa.eu
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уранці в неділю, 23 червня, оголосили в шістьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуск ракети "Калібр".

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Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 04:45 23 червня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 23 червня

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області летить крилата керована ракета типу "Калібр".

Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 05:00 повітряну тривогу оголосили ще у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях.

Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 05:00 23 червня

Військові попереджали, що крилаті ракети в північно-західній частині Кіровоградської області заходять у Черкаську область, тримаючи курс на Білу Церкву. Згодом стало відомо, що ракети з Черкаської області летять через Київську область курсом на Житомирську область. Також повідомляли про крилаті ракети в бік Фастова, Василькова та "Калібри", що летять через Хмельницьку область курсом на захід.

Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці - фото 4
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Станом на 05:21 тривога охопила ще й Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Львівську область.

Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці - фото 5
Карта повітряних тривог станом на 05:21 23 червня

Про відбій загрози повідомили о 05:41.

Нагадаємо, уночі було чутно вибухи в Харкові. Імовірно, що вони пролунали за межами міста.

Також ми повідомляли про те, що внаслідок удару по Харкову вдень 22 червня постраждало понад пів сотні людей. Ворог обстріляв житловий будинок.

Чорне море
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
калібри

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