Повітряна тривога зараз, уранці 23 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ракетного удару

Ракета в небі. Фото ілюстративне: epa.eu

Повітряну тривогу зараз, уранці в неділю, 23 червня, оголосили в шістьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуск ракети "Калібр".

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 04:45 23 червня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 23 червня

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області летить крилата керована ракета типу "Калібр".

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: Станом на 05:00 повітряну тривогу оголосили ще у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях.

Карта повітряних тривог станом на 05:00 23 червня

Військові попереджали, що крилаті ракети в північно-західній частині Кіровоградської області заходять у Черкаську область, тримаючи курс на Білу Церкву. Згодом стало відомо, що ракети з Черкаської області летять через Київську область курсом на Житомирську область. Також повідомляли про крилаті ракети в бік Фастова, Василькова та "Калібри", що летять через Хмельницьку область курсом на захід.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Станом на 05:21 тривога охопила ще й Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Львівську область.

Карта повітряних тривог станом на 05:21 23 червня

Про відбій загрози повідомили о 05:41.

Нагадаємо, уночі було чутно вибухи в Харкові. Імовірно, що вони пролунали за межами міста.

Також ми повідомляли про те, що внаслідок удару по Харкову вдень 22 червня постраждало понад пів сотні людей. Ворог обстріляв житловий будинок.