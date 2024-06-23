Повітряна тривога зараз, уранці 23 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ракетного удару

Є пуск ракет "Калібр" — які області України в небезпеці
Повітряну тривогу зараз, уранці в неділю, 23 червня, оголосили в шістьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомили про пуск ракети "Калібр".
Чому оголосили повітряну тривогу вранці 23 червня
У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області летить крилата керована ракета типу "Калібр".
Оновлено: Станом на 05:00 повітряну тривогу оголосили ще у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях.
Військові попереджали, що крилаті ракети в північно-західній частині Кіровоградської області заходять у Черкаську область, тримаючи курс на Білу Церкву. Згодом стало відомо, що ракети з Черкаської області летять через Київську область курсом на Житомирську область. Також повідомляли про крилаті ракети в бік Фастова, Василькова та "Калібри", що летять через Хмельницьку область курсом на захід.
Станом на 05:21 тривога охопила ще й Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку та Львівську область.
Про відбій загрози повідомили о 05:41.
Нагадаємо, уночі було чутно вибухи в Харкові. Імовірно, що вони пролунали за межами міста.
Також ми повідомляли про те, що внаслідок удару по Харкову вдень 22 червня постраждало понад пів сотні людей. Ворог обстріляв житловий будинок.
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